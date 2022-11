Albenga. Un teatro Ambra gremito ad Albenga nel segno della solidarietà con uno speciale spettacolo di teatro, cabaret e musica: “Ridiamoci dentro” ha regalato due ore di spettacolo con il pubblico che ha ieri sera ha stipato i posti disponibili per l’esilerante show: una tradizione ingauna con personalità, imprenditori, professionisti, musicisti e ragazzi che hanno segnato e che tuttora animano la vita della storica parrocchia albenganese che si sono alternati sul palco a scopo benefico per sostenere le attività parrocchiali.

Emozioni, risate e applausi per i “ragazzi del Sacro Cuore”, una festa a sostegno di una realtà da sempre punto di riferimento non solo per i fedeli ma per la stessa comunità locale.

Cabaret, balletti divertenti, canzoni e sketch di teatro comici, la serata ha visto un continuo crescendo, con un pubblico che ha visibilmente apprezzato la creatività, i costumi e le capacità messe in scena per l’occasione, un premio ai protagonisti dell’iniziativa a scopo di beneficienza che hanno ricevuto ampio consenso dai presenti in sala.

Ora l’appuntamento sarà al prossimo anno, con un’altra iniziativa per la ricorrenza della festa del Sacro Cuore.

La manifestazione teatrale ha visto anche il patrocinio del Comune di Albenga.