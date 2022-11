Fascia “One Love”, dai mondiali in Qatar al Consiglio regionale. M5S: “E’ ora di alzare l’asticella dei diritti”

Liguria. Sport e politica si intrecciano nei Mondiali di calcio in corso in Qatar.

“Oggi indossiamo la fascia “One Love”, proibita durante le partite della Coppa del Mondo” dichiarano i consiglieri regionali del M5S Fabio Tosi e Paolo Ugolini.

La “One Love” era nata nel 2020 per iniziativa dell’Olanda, contro ogni discriminazione per orientamento sessuale: le otto Nazionali, al pari della Norvegia non presente ai Mondiali, hanno già usato la fascia durante le partite della Nations League, con l’approvazione dell’UEFA.

La FIFA, invece, ha detto No alla fascia, causando polemiche e non poca confusione tra le diverse Nazionali qualificate alla Coppa del Mondo: Inghilterra, Germania, Belgio, Francia, Galles, Svizzera, Olanda e Danimarca avrebbero voluto indossarla durante il torneo in Qatar.

E oggi l’iniziativa degli esponenti pentastellati: “Si tratta di un piccolo gesto simbolico, con cui vogliamo esprimere solidarietà alla comunità LGBTQ e a quei calciatori a cui è stato vietato di indossarla durante le partite”.

“La fascia da capitano “One Love” è un segnale contro ogni forma di discriminazione dell’orientamento sessuale. Per noi, non esistono amori di serie A o serie B: è ora di alzare l’asticella dei diritti” concludono i due consiglieri del M5s.