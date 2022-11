Fas Albisola Pallavolo, coach Agosto non fa drammi dopo una prima parte di stagione difficile: “Stiamo cercando di colmare il gap”

Albisola Superiore. Sabato sera presso le mura amiche del Palabesio la Fas Albisola Pallavolo guidata da coach Claudio Agosto ha affrontato la Nuova Pallavolo San Giovanni Spezia in un match godibile e per larghi tratti combattuto.

Nel primo e nel terzo set infatti, i biancazzurri capitanati da Omar Louza hanno tenuto testa agli avversari, questo salvo poi pagare un po’ di inesperienza risultando sconfitti. Alla fine è stato 3-0 per NPSG Spezia, un risultato che comunque non ha intaccato il morale di una squadra volenterosa di rialzarsi dopo un inizio di campionato piuttosto difficile.

Al termine della gara ad intervenire è stato coach Claudio Agosto, allenatore del sestetto maschile dell’Albisola Pallavolo il quale ha esordito dichiarando: “Stiamo andando bene, sapevamo che avremmo dovuto colmare un gap evidente e ci stiamo provando. Siamo una neopromossa, immaginavamo che all’inizio avremmo potuto incontrare un po’ di difficoltà. Non smetteremo fino a maggio di credere nell’obiettivo salvezza, ci stiamo provando in tutti i modi anche tentando di sviluppare nuove trame di gioco.”

Successivamente l’intervistato si è soffermato sulla cornice di pubblico spesso sulle tribune del Palasport Besio per sostenere i colori biancazzurri, una gremita presenza che non può che far piacere sia alla squadra che alla società.

“Rappresentiamo la Serie B ad Albisola – ha continuato Agosto – siamo una società con due prime squadre impegnate in un campionato nazionale. Siamo tra gli unici in Italia se non i soli e questo è un grande orgoglio per noi. I ragazzi hanno meritato questa categoria e lotteranno fino alla fine per mantenerla, questo lo promettiamo.”

In conclusione l’intervistato ha elogiato alcuni giovani riusciti a rendersi protagonisti nel match contro NPSG Spezia (Cuzari e Arboscello), questo sottolineando infine come nelle prossime partite l’obiettivo dei biancazzurri sarà quello di provare a ridurre il gap con le avversarie.