Famiglia in fuga dalla guerra in Afghanistan arriva ad Albisola: “Un piccolo miracolo frutto di un impegno durato 5 mesi”

Ad Albisola Superiore sono state salvate quattro vite destinate a morte certa per mano dei talebani in Afghanistan. “Si è realizzato un piccolo miracolo frutto di un enorme lavoro durato più di cinque mesi”. A commentare l’azione solidale messa a punto in questi giorni l’assessore albisolese Luca Ottonello.

Ma facciamo un passo indietro. “Era giovedì 23 giugno quando con il sindaco Garbarini e il vicesindaco Gambetta abbiamo incontrato il concittadino Franco Tessore, ex consigliere comunale e attualmente studente Universitario di Scienze Internazionali Unito con specializzazione in storia e cultura afghana e con contatti consolidati nel tempo con diverse famiglie, fuori e dentro lo Stato afghano, il quale ci mette a conoscenza del pericolo in cui versa una famiglia afghana, di minoranza etnica hazara, sciita, da sempre perseguitata con particolare ferocia dai talebani, integralisti sunniti, fuggita dal colpo di Stato dei talebani e dalla guerra civile Afghanistan e giunta temporaneamente in Iran in possesso di un visto con scadenza l’8 ottobre” spiega Ottonello.

DALL’EMOZIONE AI PRIMI PASSI PER AIUTARE LA FAMIGLIA

“Da quel giorno abbiamo deciso di sposare la causa e provare ad aiutare, insieme a Tessore, a far uscire la famiglia dall’Iran e farla arrivare in Italia – prosegue -. Iniziano così una fitta corrispondenza di lettere e di email a firma del sindaco all’ambasciata italiana a Teheran, al ministero degli esteri, a quello degli interni e tutta una complicata serie di tentativi di contatto con le istituzioni e gli enti competenti al fine di sfruttare un corridoio umanitario per far lasciare l’Iran alla famiglia”.

Continua Ottonello: “E’ con il ministero degli esteri che personalmente, in qualità di assessore al progetto Sai (ex Sprar, ndr) e all’accoglienza, approfondisco la questione e cerco di districarmi nei labirinti burocratici e nelle complicazioni relative ai casi di diretti interessati da vicende umanitarie complesse. Con il supporto di Anci e della segreteria del ministero degli esteri dopo tre mesi si giunge ad una soluzione: costruire un piano di accoglienza e di presa in carico da parte di una rete associativa di solidarietà. E’ stata questa la chiave di volta per sbloccare la situazione insieme al supporto fondamentale di Arci nazionale, ente di solidarietà qualificato e riconosciuto dal ministero per accogliere mediante i corridoi umanitari con le zone critiche e di guerra nel mondo”.

A quel punto l’amministrazione albisolese ha chiamato le associazioni del territorio, e già facenti parte della rete di Albisolidale, presentando il progetto al quale “c’è stata subito una grande dimostrazione di sensibilità e di spirito di solidarietà fin da subito” sottolinea Ottonello. Ed è così che si è messa in moto una ‘macchina solidale’ grazie ad Arci, Arci Savona, Arcimedia, Anpi Savona Comitato Provinciale, Anpi Albisola Superiore, Croce Verde Albisola, Società di San Vincenzo De Paoli – Savona e Albisola Superiore, Associazione Pescatori Dilettanti di Albisola Superiore, Gruppo Alpini delle Albisole, AIB – Protezione Civile di Albisola Superiore, Circolo Ricreativo e Sociale Crcs Luceto, Aned e altri cittadini volontari che da subito hanno messo a disposizione il loro tempo e il loro impegno per tentare di raggiungere il risultato.

LA FAMIGLIA E’ ORA GIUNTA AD ALBISOLA

“L’ultimo mese è stato un crescendo di emozioni in un panorama geopolitico e politico nazionale complicato tra le proteste e le rivolte in Iran a difesa delle donne, le dimissioni del Governo Draghi e le nuove elezioni politiche in Italia e la scadenza imminente dei visti per la permanenza in Iran della famiglia – tiene a dire l’assessore albisolese -. Una volta preparato il progetto e inviato al ministero degli esteri e degli interni per le opportune verifiche e conferma di accettazione si è reso necessario rinnovare di un mese i visti della famiglia. A fine ottobre la famiglia ha ricevuto la convocazione in ambasciata italiana a Teheran per il rilascio dei visti e il nulla osta a partire verso l’Italia“.

“Il sogno italiano e il progetto di Albisola ha iniziato a materializzarsi e, dopo un’ulteriore ma ultima battuta d’arresto a causa di una compagnia aerea che ha ostacolato la prima partenza della famiglia, sabato mattina si sono imbarcati sul volo che li ha portati in Italia – informa Ottonello, soddisfatto -. Una delegazione di volontari della rete solidale albisolese si è recata all’aeroporto di Milano Malpensa ad aspettarli e portarli ad Albisola, dove un grande comitato di benvenuto era lì ad attenderli per fargli sentire il grande calore di cui avevano bisogno queste persone che grazie alla generosità di tanti volontari hanno potuto accarezzare il sogno di una nuova vita al sicuro lontano dalla persecuzione politica, religiosa e, non ultima, dalla condanna a morte certa”, conclude.