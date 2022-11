Ex “Cairo Salute” lascia lo spazio a VB Med, specializzato in Ortopedia e Diagnostica radiologica

Cairo Montenotte. La sede dell’ormai ex “Cairo Salute” diventa un centro di Medicina Multidisciplinare specializzato in Ortopedia e Diagnostica Radiologica, che sabato 19 novembre aprirà le porte per la prima volta ad un board medico-scientifico di alto livello su scala nazionale sul tema delle “nuove frontiere dell’imaging muscolo-scheletrico a supporto del clinico”.

Attraverso la visione globale dell’argomento, i relatori focalizzeranno l’attenzione sull’importanza della diagnostica per immagini in ausilio allo specialista, seguendo un metodo operativo integrato da varie professionalità.

Quella di sabato sarà la prima giornata di un progetto di formazione in medicina multidisciplinare con accreditamento ECM, alla quale seguiranno una serie di eventi scientifici, trattati da esperti del settore e dedicati all’osservazione del paziente nella sua globalità.

Come spiegano i fondatori di VB Med, “il territorio della Valbormida da anni risulta drasticamente impoverito dal punto di vista dell’assistenza sanitaria ed obbliga il paziente a doversi recare in strutture medico-diagnostiche spesso anche molto distanti. Da qui l’idea di realizzare una Struttura Medica Specialistica sul nostro territorio, che includa al proprio interno strumenti innovativi in Diagnostica Radiologica ed un’équipe di medici che collaborano tra loro per confrontarsi sul singolo paziente per fornire diagnosi mirate in tempi brevi grazie al supporto di percorsi diagnostici concreti, attendibili e personalizzati”.