Euro Cup, agli ottavi di finale sarà derby italiano per Savona: affronterà i siciliani dell’Ortigia

Savona. Sarà un derby tutto italiano per la Bper Rari Nantes Savona che agli ottavi di finale di Euro Cup affronterà l’Ortigia di Siracusa. Questo l’accoppiamento deciso dalle urne della Len che oggi ha effettuato i sorteggi.

Entrambe le squadre hanno vinto i rispettivi gironi, ma la formazione biancorossa è la favorita. Le due sfide si giocheranno mercoledì 30 novembre (nella piscina Zanelli) e mercoledì 14 dicembre (in Sicilia).

Tra le altre grandi sfide uscite alle urne, di cui tre sono avverranno tra squadre della stessa nazione, spostandoci in Europa dell’Est sarà derby anche fra le ungheresi Honved e Szolnok e fra le rumene Steaua e Oradea.

Dopo l’uscita dalla Champions League, ai francesi del Noisy e agli ungheresi del Vasas toccherà affrontare pallanuoto Trieste e Crvena Zvezda (Serbia).

Per quanto riguarda le altre due squadre serbe, il Partizan e il Sabac dovranno vedersela con i greci del Panionios e il CN Barcelona. Infine sarà sfida tra il Primorac, l’unica squadra rimasta del Montenegro, e i francesi del Tourcoing. Una match che si ripete quest’anno, le due formazioni infatti si sono incontrate nel secondo turno delle qualificazioni alla Champions League, e in quel caso era finita in pareggio (10-10).

Partite di andata, 30 Novembre 2022

CN NOISY LE SEC (FRA) – TRIESTE PALLANUOTO (ITA)

PARTIZAN BEOGRAD (SRB) – PANIONIOS GSS (GRE)

STEAUA BUCHAREST (ROU) – CSM ORADEA (ROU)

A HID VASAS PLAKET (HUN) – BVK CRVENA ZVEZDA (SRB)

BUDAPESTI HONVED (HUN) – SZOLNOKI DOZSA (HUN)

BPER R.N. SAVONA (ITA) – CC ORTIGIA (ITA)

PRIMORAC KOTOR (MNE) – EN TOURCOING (FRA)

VK SABAC (SRB) – CN BARCELONA (ESP)

Partite di ritorno, 14 Dicembre 2022

TRIESTE PALLANUOTO (ITA) – CN NOISY LE SEC (FRA)

PANIONIOS GSS (GRE) – PARTIZAN BEOGRAD (SRB)

CSM ORADEA (ROU) – STEAUA BUCHAREST (ROU)

BVK CRVENA ZVEZDA (SRB) – A HID VASAS PLAKET (HUN)

SZOLNOKI DOZSA (HUN) – BUDAPESTI HONVED (HUN)

CC ORTIGIA (ITA) – BPER R.N. SAVONA (ITA)

EN TOURCOING (FRA) – PRIMORAC KOTOR (MNE)

CN BARCELONA (ESP) – VK SABAC (SRB)