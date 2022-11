Esplosione in appartamento, uno dei 6 ragazzi coinvolti è fuori pericolo

Sanremo. È fuori pericolo Stefano Cassini, 19 anni, uno dei sei giovani rimasti feriti nell’esplosione avvenuta l’altroieri pomeriggio in un appartamento di Molini di Triora. Ricoverato al Borea di Sanremo, il diciannovenne ha riportato ustioni al 18 per cento del corpo, su volto, mani, gambe e ginocchia, e un trauma da sbalzamento provocato dallo spostamento d’aria conseguente all’esplosione.

Restano gravissime le condizioni degli altri cinque ragazzi, tutti ricoverati al Villa Scassi di Genova in prognosi riservata: si tratta di Marta Emanuelli, figlia dei proprietari dell’appartamento, Leonardo Franza, Sabrina Venturini, Tommaso Cosentino e Fabiola Mannella. Hanno tutti tra i 18 e 21 anni e come tanti loro coetanei si stavano preparando a festeggiare Halloween.

I cinque ragazzi sono stati intubati e restano ricoverati in gravissime condizioni con ustioni di secondo e terzo grado che vanno dal 30 al 50 per cento della superficie corporea. Tre di loro sono ricoverati in terapia intensiva, mentre altri due, i più gravi, nella terapia intensiva del reparto di Rianimazione. Lo riporta il sito web Riviera24.it.

“Da ieri siamo in costante contatto con la nostra sanità per avere aggiornamenti sui ragazzi feriti nell’esplosione avvenuta in un’abitazione a Molini di Triora, in alta Valle Argentina − afferma il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti − i cinque in situazioni più critiche, ricoverati all’ospedale Villa Scassi, sono stati sottoposti ai primi trattamenti chirurgici, che continueranno nei prossimi giorni, e attualmente sono stabili in prognosi riservata. Grazie ai medici del Centro Ustioni dell’ospedale genovese che stanno prestando ai ragazzi tutte le cure di cui hanno bisogno. La Liguria prega per loro”.