Elezioni provinciali, Olivieri si ricandida. Orsi: “Nessun confronto, non accetto che Savona resti fuori da ogni decisione”

Savona. “Ho appreso in una riunione di qualche giorno fa, dedicata ad altri temi, della ricandidatura di Olivieri a Presidente della Provincia. Tengo a precisare che non c’è stata alcuna preventiva interlocuzione con nessuno dei consiglieri comunali di Savona (che hanno un peso significativo nell’elezione) con cui ho avuto modo di confrontarmi in questi giorni. Savona ha e pretende un ruolo di centralità che ad oggi continua a non essere riconosciuta”. Lo ha dichiarato il consigliere comunale di Savona Fabio Orsi (Toti per Savona) in merito alle imminente elezioni provinciali e alla candidatura formalizzata nei giorni scorsi del presidente uscente Pierangelo Olivieri.

E punta il dito contro la scarsa rappresentanza di Savona a Palazzo Nervi: “Già in occasione delle elezioni del consiglio provinciale – proseguo Orsi – tutto il centro destra ha fatto scelte diverse tutelando altri territori al punto che la città non ha un esponente di area che lo rappresenti. Io a questa logica non mi presto e non accetto che la città capoluogo resti fuori da ogni decisione strategica e politica sul futuro della Provincia”.

“Insieme ad altri della minoranza comunale, come Daniela Giaccardi ma non solo – ha concluso -, aspettiamo, molto interessati, gli sviluppi da qui ai prossimi giorni, anche in tema di programmi, quando dovranno essere formalizzate le candidature definitive”.