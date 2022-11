Ecosavona protagonista alla fiera dell’economia circolare, Raimondo: “Svolta su nuovi impianti e semplificazione”

Vado Ligure. L’amministratore di Ecosavona Flavio Raimondo porta la voce della Liguria a Rimini, dove si svolge ogni anno la più grande fiera italiana dedicata al mondo dell’ambiente e dell’economia circolare, “Ecomondo”, giunta alla sua 25° edizione.

Quest’anno al centro del dibattito le iniziative e i progetti in itinere legati alla transizione ecologica e ai temi della sostenibilità ambientale.

Raimondo, anche in qualità di vice presidente nazionale di Confindustria, ha partecipato nelle vesti di relatore a diversi convegni con esponenti del MISE e del nuovo Governo per esprimere proposte concrete, critiche costruttive rispetto al settore dell’impiantistica necessaria, soprattutto in Liguria, per sviluppare l’economia circolare e creare cicli virtuosi legati ai rifiuti.

In particolare l’amministratore di Ecosavona, che gestisce le discarica di Vado Ligure, ha spiegato come il rifiuto sia una risorsa da sfruttare per la produzione di energia in questo momento di grande attenzione al caro-bolletta: “La Germania, per esempio, brucia i rifiuti nei suoi termovalorizzatori per produrre energia per le imprese e per le famiglie.

Il nuovo ministro dell ambiente, presente alla fiera, ha voluto anticipare una lettera in cui ha spiegato la necessità di chiudere il cerchio della lavorazione del rifiuto utilizzandolo non solo come fonte energetica, ma anche come materia prima secondaria (MPS) – che rappresenta il connubio tra il rispetto e protezione dell’ambiente ed il recupero dei materiali di scarto perché consente di reinserire nel processo produttivo quelli che prima sarebbero diventati rifiuti -, dunque una svolta sul possibile utilizzo di materiale di scarto della lavorazione delle materie prime oppure da materiali derivati dal recupero e dal riciclaggio dei rifiuti.

Il ministro ha posto l’accento sulla necessità di semplificare gli iter burocratici per far partire gli impianti, una richiesta che da tempo porta avanti lo stesso Raimondo, anche con riferimento allo stesso percorso di ampliamento della discarica del Boscaccio, al vaglio della Regione Liguria.

L’amministratore di Ecosavona ha evidenziato l’urgenza di sviluppare tecnologicamente il sistema impiantistico, portando come esempio proprio Ecosavona che già produce energia dal biogas di discarica, come avviene nell’hub vadese.