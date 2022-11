Eccellenza, Promozione, Prima Categoria e Seconda Categoria: risultati e classifiche

Eccellenza (11^ giornata)

La notizia è la prima sconfitta dell’Albenga dopo dieci vittorie in altrettanti incontri. Accorciano la Cairese, vittoriosa contro il Finale, e l’Imperia, che si è imposto di misura sul campo del Rivasamba. Nelle zone basse, colpo del Taggia che supera nello scontro diretto tra pericolanti il Canaletto.

Risultati

Busalla 2 – Sestrese 2; Cairese 3 – Finale 2; Campomorone 2 – Rapallo 0; Forza e Coraggio 2 – Albenga 1 (cronaca), Genova Calcio 5 – Angelo Baiardo 2; Lavagnese 1 – Arenzano 1; Rivasamba 1 – Imperia 2; Taggia 1 – Canaletto 0; Voltrese 2 – Athletic Club Albaro 1.

Classifica: Albenga 30; Cairese 22; Imperia 20; Campomorone Sant’Olcese 19; Genova Calcio e Forza e Coraggio 18; Arenzano 17; Lavagnese 16; Athletic Club Albaro 15; Voltrese 14; Sestrese e Busalla 13; Rivasamba, Finale, Angelo Baiardo e Rapallo 11, Taggia 10; Canaletto 5.

Promozione (10^ giornata)

Spicca il 3 a 3 tra il Soccer Borghetto, andato sul triplo vantaggio, e il Pietra Ligure, abile nel rimontare. Buon punto per la Carcarese, che dà continuità alla vittoria di sette giorni fa sul Ventimiglia. Pone fine al periodo buio il Legino, la vittoria nello scontro salvezza contro la Baia Alassio fa tirare un sospiro di sollievo alla truppa verdeblù.

Risultati

Ospedaletti 0 – Ceriale 2; Baia Alassio 0 – Legino 1; Celle Varazze 1 – Carcarese 1; Golfo Dianese 0 – Ventimiglia 0; New Bragno 1 – Borzoli 5; Pietra Ligure 3 – Soccer Borghetto 3 (cronaca); Praese 4 – Campese 1; Sampierdarenese 1 – Serra Riccò 1.

Classifica: Praese 24; Pietra Ligure 22; Serra Riccò 20; Ceriale 19; Celle Varazze 16; Ventimiglia, Soccer Borghetto e Borzoli 14; Sampierdarenese e Carcarese 13; New Bragno 12; Golfo Dianese, Legino e Ospedaletti 8; Campese 7; Baia Alassio 6.

Prima Categoria “A” (8^ giornata)

Vittoria extra large per la San Francesco Loano. Continuano l’inseguimento alla capolista Camporosso anche il Pontelungo e l’Aurora. Buon punto per il Millesimo, che ferma l’Andora. Rinviata Plodio-Atletico Argentina. Gli ospiti hanno chiesto di non giocare per prendere parte al funerale di Leonardo Franza, il ventenne scomparso a causa dell’esplosione a Triora.

Risultati

Mallare 0 – Aurora 4; Millesimo 1 – Andora 1; Camporosso 1 – Altarese 0; Oneglia 0 – Pontelungo 3, Plodio – Atletico Argentina (rinviata); San Filippo Neri Yepp 1 – San Francesco Loano 8; Vadino – Virtus Sanremo (in corso).

Classifica: Camporosso 22; San Francesco 19; Pontelungo e Aurora 17; Andora 16; Millesimo 11; Plodio 10; Vadino e Altarese 9; San Filippo Neri Yepp 7; Virtus Sanremo e Mallare 4; Oneglia 2 (-4), Atletico Argentina -1.

Prima Categoria “B” (8^ giornata)

Domenica con i colori del Quiliano&Valleggia. Al termine big match contro la Spotornese, la squadra di Enrico Ferraro ha ottenuto tre punti che la proiettano al secondo posto in solitaria. Brutta sconfitta dell’Albissole, la seconda consecutiva dopo quella patita contro la Letimbro. Ad appena due punti dal primato c’è lo Speranza di mister Mario Gerundo. I rossoverdi hanno rifilato un poker alla Veloce, per la quale la classifica comincia a farsi davvero brutta. In netta ripresa la Vadese.

Risultati

Masone 4 – Multedo 3; Savona 3 – Priamar Liguria 0 (cronaca); Pra’ FC 4 – Albissole 1; Letimbro 1 – Olimpic 1; Quiliano&Valleggia 2 – Spotornese 1 (cronaca); Vadese 3 – Città di Cogoleto 2; Veloce 0 – Speranza 4.

Classifica: Masone 18; Quiliano&Valleggia 17; Speranza 16; Spotornese, Savona e Pra’ FC 14; Albissole 12; Multedo 11; Letimbro 10; Città di Cogoleto 8; Vadese 7; Olimpic 6; Priamar Liguria 4; Veloce 0.

Seconda Categoria “A” (4^ giornata)

Risultati

Legino “B” – Villanovese (rinviata); Argentina Arma 3 – Riva Ligure 1; Polisportiva Sanremo 4 – Cisano 0; San Bartolomeo Cervo – Nuova Sanstevese (in corso); Real Santo Stefano – Carlin’s Boys (in corso).

Classifica: [in attesa dei finali]

Seconda Categoria “B” (4^ giornata)

Dopo tre vittoria consecutive, rallenta il Cengio di mister Molinaro, stoppato dal Pallare un po’ a sorpresa. Ne approfitta la Nolese che batte il Sassello e aggancia il primo posto. Bene il Borgio Verezzi, che dopo aver battuto il Dego supera anche la Rocchettese. A un soffio dalla testa della classe, il Borghetto, vittorioso oggi sul campo dello Speranza “b”.

Risultati

Borghetto 3 – Speranza “b” 1; Borgio Verezzi 3 – Rocchettese 0; Cengio 1 – Pallare 1; Dego 5 – Murialdo 2; Nolese 4 – Sassello 2.

Classifica: Cengio e Nolese 10; Borghetto 9; Dego e Rocchettese 7; Borgio Verezzi 6; Sassello e Speranza “b” 3; Pallare e Murialdo 1.