Eccellenza, l’Albenga e il lavoro step by step. Buttu: “Perdere fa parte del calcio, ora testa al Busalla”

Albenga. “Sicuramente domenica mi interessa vedere la reazione della squadra ma per me non c’è stata nessuna caduta. Siamo stati esclusivamente puniti dal risultato, non riuscendo a capovolgere la situazione come spesso facciamo e con una direzione di gara non straordinaria. Pazienza, andiamo avanti preparando la prossima partita come tutte le settimane che ci hanno portato a fare quel che abbiamo fatto fino ad adesso. I ragazzi stanno facendo qualcosa di unico, come testimoniano i dati, cambiando le carte in tavola. Ma non dobbiamo mai dimenticarci chi siamo e da dove veniamo, quindi io rimango ben piantato con i piedi per terra”.

Che Pietro Buttu pensi partita per partita non ci sono mai stati dubbi. La sua carriera in panchina è sempre stata “step by step”, prima le fondamenta e poi il tetto. In dieci giornate l’Albenga ha costruito 1/3 dell’abitazione, ma all’undicesima c’è stato “l’imprevisto” ed è rimasto un buco da riempire. Insomma, come conferma il tecnico bianconero, la sconfitta contro la Forza E Coraggio è una curva di un percorso che può capitare: “Non lo considero un ‘incidente’ perché la prestazione c’è stata e la squadra ha battagliato”.

Il livello del campionato di Eccellenza è alto ma l’equilibrio attualmente lo si sta trovando nella parte medio bassa della classifica. Gli ingauni, infatti, si trovano ancora ad otto punti dalla Cairese e a dieci dall’Imperia. Lunghezze importanti ma che non permettono di adagiarsi, il calcio viaggia a velocità fulminee. “Si fa presto a ritornare attaccati” diceva il presidente Marinelli a Mixed Zone.

Tuttavia, in una situazione del genere, non è così sbagliato l’utilizzo del proverbio “la calma è la virtù dei forti”. In questo inizio di campionato si è visto un Albenga superiore, con giocatori davvero importanti, ma ciò che ha fatto la differenza è l’aspetto mentale. La gara contro la Cairese è la perfetta conferma. Non troppa calma, sia chiaro, però sicuramente il sangue freddo non deve mancare.

Allora i lavori per la casa ingauna continuano e, mattone dopo mattone, la testa di Pietro Buttu è rivolta al Busalla: “Squadra doppiamente temibile rispetto a quella affrontata domenica scorsa, essendo in Eccellenza da anni, ben allenata e con giocatori importanti. Sarà una partita dura che dovremo interpretare come sappiamo fare”.

E l’entusiasmo dei tifosi? Per Buttu è tutto perfetto: “Non vedo perché non debba rimanere alto. Una sconfitta ci sta in un cammino così lungo, fa parte del calcio. Quindi li aspetto domenica al Riva per sostenerci come al solito”.