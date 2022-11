Eccellenza. L’Albenga cura i dettagli per vincere il campionato: ritiro a Sarzana prima della Forza e Coraggio

La vittoria contro la Cairese di domenica scorsa, oltre ad aver consentito di allungare in classifica la distanza dalla diretta inseguitrice, ha spostato in alto l’asticella dei record ingauni, in quanto mai la squadra, nel corso della sua decennale storia, ha conseguito dieci vittorie consecutive in altrettante gare di campionato fino a oggi giocate.

Un record anche a livello nazionale, dove nessuna squadra in tutti i campionati di Eccellenza, ha vinto dieci partite di seguito. E’ pur vero che solo il Campobasso, nell’Eccellenza molisana, può vantare nove partite vinte su nove giornate di campionato ed è facile che arrivi pure a dieci. Ma al momento è l’Albenga che ha il numero massimo di vittorie consecutive.

Inutile negarlo, il successo di domenica e il record raggiunto a livello nazionale e della storia della società, ha inorgoglito tutti quanti, i tifosi, la squadra, la società tutta e il presidente Simone Marinelli.

Il presidente, felice di questo risultato, certamente non preventivato ma magari sperato, quando pochi mesi addietro ha rilevato la società, non vuole lasciare nulla al caso, ed è per questo che è ben contento, unitamente a tutta la dirigenza, di poter consentire a mister Buttu e a tutta la squadra di poter preparare al meglio la trasferta contro i levantini della Forza e Coraggio, squadra neo promossa e che bene ha fatto fino a ora.

Ed è per questo che l’Albenga da sabato 12 si troverà “in ritiro” a Sarzana in modo che, il giorno successivo, non si abbia lo stress della non indifferente trasferta per raggiungere il campo di Beverino.