Eccellenza. Fresia vicino al ritorno al Rapallo, Siciliano esonerato a Taggia: continua il valzer delle panchine

Nel giro di 24 ore sono emerse due notizie importanti per quanto riguarda il campionato di Eccellenza, soprattutto la lotta salvezza. Il Rapallo, immischiato per un pessimo inizio di stagione, e il Taggia hanno cambiato guida tecnica.

Per i genovesi è un cambio dato per fatto, nonostante non ci sia l’ufficialità a darne conferme, e sulla panchina bianconera starebbe per fare il suo ritorno Stefano Fresia. Si tratterebbe del terzo cambiamento in neanche metà stagione, sintomo di una continua ricerca di un equilibrio finora mai trovato.

Gli imperiesi, invece, hanno deciso di sollevare dall’incarico Simone Siciliano. Quest’ultimo, con un post sulla propria pagina Facebook, ha voluto annunciarlo senza alcun rancore ricordando il grande percorso avuto in giallorosso:

“Siamo arrivati alla fine di una grande storia d’amore, dove in 4 anni e mezzo siamo riusciti ad arrivare ad una semifinale play off per andare in Serie D!

Ma si sa anche nelle migliori Famiglie capita di avere vedute diverse e di dividersi.

Volevo Ringraziare soprattutto quelle persone che lavorano nell’ombra ma che con il loro amore per la società e la loro AMICIZIA mi hanno sempre trattato da principe e mai mi hanno fatto mancare la loro fiducia.

Volevo ringraziare il mio AMICO Andrea Moraglia perché senza di lui mai avremmo centrato certi obbiettivi, ringrazio Fabio, ringrazio il Masseur Andrea e ringrazio Benassi per aver sposato il MIO progetto.

Ringrazio la società perché dopo essere retrocesso mi ha dato la possibilità di poter fare la cosa che più mi fa stare bene: stare dentro un campo di calcio e poi per ultimi ma non per importanza ringrazio i MIEI Ragazzi perché senza di loro non avremmo mai potuto entrare nella storia di questa società”.

Non resta, quindi, che aspettare l’ufficialità per Fresia e il nominativo del nuovo allenatore del Taggia. Nel frattempo si commenta un altro cambio in panchina nel massimo campionato regionale.