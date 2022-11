Eccellenza, Forza e Coraggio vs Albenga LIVE: parità al termine del primo tempo

FORZA E CORAGGIO 1 (28′ Verona) – ALBENGA 1 (35′ Graziani T)

56′ Buttu si gioca la carta Beluffi, decisivo nell’ultima trasferta a Taggia, al posto di Dagnino. Poi, Barisone per Gibilaro e Grandoni per Favara.

55′ Radu Mitu protagonista. Sempre Verona a calciare. Il portiere bianconero si distende e mette in angolo.

51′ Verona pericoloso. Conclusione che si spegne a lato di pochissimo. Buttu ha iniziato la ripresa con De Sousa al posto di Carballo.

46′ Si riparte.

Secondo tempo

48′ Si chiude la prima frazione di gioco. Un goal a testa.

Contatto in area ingauna tra Verona e Favara. I giocatori di casa protestano in maniera veemente richiedendo un calcio di rigore. L’arbitro è di altro avviso.

35′ Rigore per l’Albenga! Thomas Graziani ancora protagonista, si procura il penalty e lo trasforma. Ristabilito l’equilibrio.

La formazione di Gatti si è portata avanti con un lancio dalle retrovie. Verona controlla, si libera di Gargiulo e a tu per tu col portiere lo fredda con un diagonale.

28′ La squadra spezzina si porta in vantaggio poco prima della mezzora. Di Verona il goal che apre le marcature.

1′ L’arbitro Mazzoni di Chiavari, coadiuvato dagli assistenti genovesi Nicolosi e Sciallero, dà il via alle ostilità.

Trenta punti, frutto di dieci vittorie in altrettanti incontri. C’è poco da dire se non scomodare l’aggettivo “perfetta” per descrive la partenza in campionato dell’Albenga di mister Pietro Buttu. Oggi, la sfida nell’estremo levante ligure è di quelle da prendere con le pinze. La Forza e Coraggio è una squadra che non ha patito il passaggio dalla Promozione all’Eccellenza. Ben quindici i punti raccolti prima di oggi per una formazione che conta tra le sue fila l’ex professionista Erpen: giovanili della Juventus e poi tante maglie tra cui Sassuolo, Juve Stabia e Pro Vercelli in Serie B.

Le formazioni

Forza e Coraggio: 1 Mazzini, 2 Tonelli G, 3 Giannoccari, 4 Maglione, 5 Zambarda, 6 Natale, 7 Verona, 8 Cerchi, 9 Tonelli N, 10 Erpen, 11 Shqypi. A disposizione: 12 Biagioni, 13 Tornari, 14 Bedini, 15 Guelfi, 16 Piazza, 17 Fabiani, 18 Manfroni, 19 Pesalovo, 20 Neri. Allenatore: Gatti.

Albenga: 1 Radu, 2 Gibilaro, 3 Favara, 4 Dagnino, 5 Gargiulo, 6 De Benedetti, 7 Graziani T, 8 Graziani G, 9 Carballo, 10 Costantini, 11 Anselmo. A disposizione: 12 Scalvini, 13 Barisone, 14 Grandoni,. 15 Basso, 16 D’Arcangelo, 17 Garibbo, 18 Mariani, 19 Beluffi, 20 De Souza. Allenatore: Buttu.