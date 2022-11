Eccellenza, Finale vs Albenga LIVE: tanti intrecci nel match sul neutro di Loano

FINALE 0 – ALBENGA 0

36′ Brollo cerca di mettere la sfera in mezzo e ci riesce, ma l’intervento in tuffo di Barisone è provvidenziale per evitare il pericolo.

34′ Ammonito Gargiulo tra le fila dell’Albenga. Il capitano bianconero interviene fallosamente su Metalla che rimane a terra in attesa del soccorso della panchina. Tutto ok per il numero 10 finalese, può rientrare subito in campo.

32′ Costantini prova la botta da fuori sulla respinta da corner: rimessa dal fondo per Illiante.

26′ Partita letteralmente bloccata da una parte e dall’altra: è davvero complesso creare azioni pericolose.

17′ Brollo si trova la palla al limite dell’area e calcia di prima intenzione con il destro: conclusione alta, Ferraro si agita in panchina dicendo al numero 7 di portarsela sul sinistro, il suo piede naturale.

12′ Il sistema di attacco è pressoché lo stesso e per ora la partita vede l’Albenga più propensa a salire. Difende compatto il Finale che prova a trovare lo spazio giusto per provare a colpire.

8′ Belvedere stende Gabriel Graziani in maniera troppo irruenta: giallo per lui.

7′ Sugli sviluppi di un calcio di punizione, Renda prova a far finire la sfera verso la porta di Radu. Il numero 11 ci riesce ma colpisce di schiena e il portiere ingauno para agevolmente.

4′ Costantini pennella un pallone per Anselmo che scatta sulla sinistra: la conclusione al volo finisce abbondantemente a lato.

3′ Giocare, come previsto, risulta veramente complicato. Le squadre iniziano la gara tra palloni alti e grande agonismo ma con scarsa prospettiva di costruzione.

Inizia l’incontro alle 15:06 dopo il disperdersi dei fumogeni dei tifosi ingauni. C’è una bella atmosfera all’Ellena.

Primo tempo

Le formazi0ni ufficiali:

Finale: 1 Illiante, 2 Cosentino, 3 Messina, 4 Scalia, 5 Chiarlone, 6 Cosentino, 7 Brollo, 8 Belvedere, 9 Cristaldi, 10 Metalla, 11 Renda. A disposizione di mister Flavio Ferraro ci sono: 12 Mondino, 13 Arzarello, 14 Paniate, 15 Coulibaly, 16 Gagliano, 17 Marangi, 18 Stagnaro, 19 Serhiienko, 20 Risso.

Albenga: 1 Radu, 2 Barisone, 3 De Benedetti, 4 Grandoni, 5 Scarrone, 6 Gargiulo, 7 Graziani T, 8 Graziani G, 9 Sogno, 10 Costantini, 11 Anselmo. A disposizione di mister Pietro Buttu ci sono: 12 Scalvini, 13 Gibilaro, 14 Basso, 15 Favara, 16 Garibbo, 17 De Sousa, 18 Carballo, 19 Mariani, 20 Beluffi.

Arbitra il fischietto interregionale Giacomo Pasquetto di Crema, coadiuvato da Trajanovski di Novi Ligure e Benou di Genova.

Loano. Con il prolungamento dell’inagibilità delle tribune del Felice Borel, lo scenario della sfida odierna sarà quello dell’Ellena di Loano. Un campo che fa da punto di incontro tra due realtà che stanno vivendo due momenti ben distinti.

L’Albenga di Buttu, che ritrova da avversario il Finale, vuole vincere per continuare la propria corsa al titolo, sperando di poter distaccarsi ulteriormente dalle inseguitrici. La compagine di Ferraro, anch’esso un ex della partita, è invece reduce da quattro sconfitte consecutive e ha bisogno di punti per rialzarsi e riprendere a farne con più frequenza.

Sono diversi i volti che hanno vestito le casacche oggi avversarie, un altro spunto che potrà rendere questa sfida ancora più interessante.