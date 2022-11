Eccellenza, Finale in campo ad Arenzano: la diretta testuale

Arenzano. Dodicesima giornata del lungo campionato ligure di Eccellenza 2022/2023, che quest’anno prevede 34 turni. Oggi, quindi, supera un terzo del suo cammino.

Al Gambino di Arenzano la squadra locale, che occupa un positivo settimo posto in classifica a quota 17, a soli 5 punti di distanza dalla seconda piazza, affronta il Finale. I giallorossoblù, reduci da tre sconfitte consecutive, sono invischiati nelle posizioni pericolose: occupano il tredicesimo posto con 11 punti; si trovano quindi in zona playout in un campionato che prevede la retrocessione di 4 delle 18 squadre partecipanti.

La cronaca.

Arenzano – Finale 0-0 (p.t. 0-0)

Mister Alberto Corradi manda in campo il seguente undici: Boschini, Calcagno, Pirozzi, Rampini, L. Baroni (cap.),Brini, Biancato, F. Baroni, Galleri, Al. Damonte (95), L. Damonte.

A disposizione: Marotta, Al. Damonte (06), Cicirello, Boggiano, Ghigliazza, Pellicciari, Chiappino, Meazzi, Peirotti.

Il Finale allenato da Flavio Ferraro si schiera con Illiante, Caligaris, Messina, Scalia (cap.), Chiarlone, O. Coulibaly, Brollo, Gasco, Renda, I. Coulibaly, Risso.

In panchina: Mondino, Arzarello, Cosentino, Paniate, Marangi, Cristaldi, Belvedere, Serhiienko, Stagnaro.

Arbitra Paolo Trabucco della sezione di Chiavari, assistito da Walter Nicastro (Genova) e Matthias Crisafulli (Imperia).

Padroni di casa in maglia nera con inserti rossi e bianchi, calzoncini e calzettoni neri. Ospiti in maglia a strisce verticali giallorosse, calzoncini e calzettoni rossi.

Viene osservato un minuto di silenzio in memoria del presidente del San Desiderio.