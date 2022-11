Eccellenza, Cairese vs Arenzano LIVE: la sfida a tutto campo per i primissimi posti

CAIRESE 0 – ARENZANO 1 (19′ Baroni F rig)

(qui il derby savonese Finale vs Albenga)

33′ Cairese pericolosa con il capitano. Saviozzi prova a impensierire Boschini. La bella conclusione termina di poco a lato.

32′ Azione di Facello. La conclusione viene però deviata da un difensore. La sfera termina tra le braccia di Boschini.

Fase di gioco senza particolari sussulti. La Cairese prova a tenere il pallino del gioco ma l’Arenzano fa buona guardia in attesa di trovare i varchi giusti per ripartire.

19′ Arenzano in vantaggio! Fabio Baroni realizza il calcio di rigore che porta avanti i genovesi. Penalty assegnato per un fallo di Tona in area proprio su Baroni.

12′ L’Arenzano va vicinissimo al goal. Imbucata per Brini che si presenta da solo davanti a Moraglio, il quale riesce a salvare di piede. Sul ribaltamento di fronte, la Cairese prova subito a controbattere ma Babliuk viene fermato per fuorigioco.

11′ Calcio d’angolo per la Cairese. Facello incorna ma la palla finisce alta sulla traversa.

7′ Grande parata di Moraglio che respinge in corner una conclusione di Biancato. Schieramenti simili per le due squadre che, come previsto, puntano sugli 1 vs 1 a tuttocampo.

5′ Bella partenza dell’Arenzano che prova fin da subito ad attaccare. La Cairese si difende con ordine.

1′ Giocatori in campo con un segno rosso per la Giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Arenzano subito in avanti con Biancato, che però dal limite spara alto.

Primo tempo

Cairese: 1 Moraglio, 2 Fontana, 3 Nonnis, 4 Diamanti, 5 Tona, 6 Facello, 7 Babliuk, 8 Berretta, 9 Sassari, 10 Fabbri, 11 Saviozzi. A disposizione: 12 Rizzo, 13 Mata, 14 Briano, 15 Brignone, 16 Alfons, 17 Cuka, 18 Poggi, 19 Chiarlone, 20 Battistel. Allenatore: Alessi.

Arenzano: 1 Boschini, 2 Damonte Alessandro, 3 Calcagno, 4 Della Rosa, 5 Piccardo, 6 Brini, 7 Biancato, 8 Baroni Fabio, 9 Pellicciari, 10 Damonte Alessandro, 11 Damonte Lorenzo. A disposizione: 12 Marotta, 13 Noro, 14 Cicirello, 15 Pirozzi, 16 Ghigliazza, 17 Baroni Luca, 18 Chiappino, 19 Meazzi, 20 Peirotti. Allenatore: Corradi.

Terna arbitrale: Mazzoni di Chiavari coadiuvato da Pensasso di Albenga e Lazzaro di Imperia

Cairo Montenotte. Una partita che promette spettacolo. La Cairese di mister Diego Alessi e l’Arenzano di Alberto Corradi sono tra le squadre che hanno più impressionato a livello di gioco. Uno stile comune: la ricerca dei duelli a tutto campo e un pressing molto alto. In entrambi i casi, l’atteggiamento spregiudicato e offensivo sta dando i frutti sperati: secondo posto della Cairese, a quota 23 punti, e quinto posto per l’Arenzano, con 20 punti insieme all’Imperia.