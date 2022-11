Eccellenza, Buttu come Spalletti: l’Albenga e il Napoli sono le squadre più vincenti d’Italia

Albenga. Si è arrivati ad 1/3 del campionato, quindi con una stagione ancora molto lunga, ma per l’Albenga si parla già di record. Dieci vittorie su dieci partite è già un dato che sa di primato, siccome il Catania ha pareggiato contro il Cittanovese, rimanendo quindi a quota nove.

Ma non è tutto. Ad impressionare maggiormente è la statistica relativa alle strisce positive che, dalla massima serie sino al campionati d’Eccellenza italiani, vede l’Albenga dell’ingauno Pietro Buttu al primo posto con il Napoli del fiorentino Luciano Spalletti, attualmente in testa in Serie A.

Di seguito le restanti compagini:

3) Campobasso (9), Eccellenza;

4) Sora (8), Eccellenza;

5) Sestri Levante (7), Serie D;

6) Giulianova (7), Eccellenza;

7) L’Aquila (6), Eccellenza;

8) Gallipoli (6), Eccellenza;

9) Frosinone (5), Serie B;

10) Cesena (5), Serie C

Domenica i bianconeri si dirigeranno nello spezzino per affrontare un Forza E Coraggio che è partito ben oltre le aspettative, con 15 punti conquistati diventando un’ostica concorrente per ogni formazione.

Sarà un impegno non da poco per cercare, in primis, di dirigersi verso un obiettivo ormai dichiarato da più fronti. Ma certo è che i dati odierni sono alquanto notevoli e, trovandosi a pari merito con i partenopei, per il prosieguo del cammino in campionato, potrebbe diventare presto un motto ingauno proprio una nota frase di Spalletti: “Uomini forti, destini forti. Uomini deboli, destini deboli: non c’è altra strada”.