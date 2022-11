Eccellenza, Albenga vs Cairese (2-1): ingauni subito sul doppio vantaggio, ma restano in dieci e gli ospiti accorciano

ALBENGA 3 (19′ Gibilaro, 28′, 52′ Graziani T) – CAIRESE 1 (45’+1 Berruti)

77′ La Cairese ci prova ancora ma è difficile trovare varchi tra le fila serrate dell’Albenga.

73′ Grandoni serve con un pallonetto Anselmo. Da dentro l’area calcia colpendo l’esterno della rete.

72′ Cambio nella Cairese. Fuori Berruti, al suo posto Briano.

70′ Boveri calcia dai venticinque metri ma la palla finisce alta sulla traversa.

68′ Albenga vicino al poker. Gabriel Graziani serve Thomas Graziani. L’attaccante riesce a segnare ma l’arbitro annulla una rete per un fallo a inizio azione di Gabriel.

63′ Ammonito Babliuk nelle fila della Cairese. Nel frattempo, espulso un componente della panchina della Cairese.

61′ Anche la Cairese in dieci uomini! Intervento falloso di Prato su Thomas Graziani. Secondo giallo per il difensore. Ristabilita la parità numerica. In un quarto d’ora la Cairese è di nuovo passata al doppio svantaggio e ha perso la superiorità numerica.

57′ Facello recupera un pallone sulla destra strappandolo a Gibiliaro. Cross per Saviozzi, il suo colpo di testa viene bloccato da Mitu.

55′ Saviozzi entrato al posto di Tona calcia di potenza da fuori. La Cairese prova a reagire ma il doppio vantaggio consente all’Albenga di difendere con maggiore tranquillità. In precedenza, altro cambio tra gli ingauni: fuori Costantini, dento Beluffi.

52′ Tris Albenga! Thomas Graziani si guadagna il rigore atterrato da un avversario e dal dischetto non sbaglia!

46′ Dopo venti secondi la Cairese prova subito a farsi sentire. Tira Fabbri. Para Radu.

Vista l’inferiorità numerica, Buttu cambia qualcosa: fuori Scarrone, ammonito, e dentro Barisone. Cambia anche l’assetto e passa alla difesa a quattro. Nessun cambio nella Cairese. Nel 4-4-1 ingauno l’unico riferimento offensivo è il giovane Thomas Graziani.

Secondo tempo

45’+2 Duplice fischio. Squadre negli spogliatoi. Partita che poteva sembrare chiusa. Ma l’espulsione di Sogno e il goal gialloblù di Berruti fanno da preludio a un secondo tempo per cuori forti. Lamentele da parte della Cairese: contropiede dei gialloblù che dà a Fabbri la possibilità di involarsi verso la porta. L’arbitro però decreta la fine delle ostilità interrompendo l’azione.

45+1 Accorcia le distanze la Cairese! Lancio dalla sinistra verso l’area di rigore. La sfera attraversa tutta l’area. Berruti di testa riesce a mettere dentro. Berruti subisce un colpo: i compagni festeggiano ma il giovane gialloblù deve rimandare di qualche istante l’esultanza.

45′ L’arbitro comanda due minuti di recupero.

42′ Anselmo è una vera e propria spina nel fianco per la Cairese. La sua incursione costa l’ammonizione a Prato.

41′ Anselmo riceve sulla fascia. Il cross è per Gibilaro. Il tiro al volo finisce di poco fuori. Nonostante l’inferiorità numerica l’Albenga continua a spingere.

39′ Fioccano cartellini. Ammonito Boveri per fallo su Thomas Graziani.

35′ Possibile svolta: Sogno becca il secondo giallo e deve lasciare la partita. Padroni di casa con l’uomo in meno. Punito un intervento in pressing sull’uomo per recuperare palla sulla trequarti.

33′ Fallo di mano di Scarrone, secondo ammonito nelle fila dell’Albenga.

32′ Occasione per la Cairese. Fabbri mette in mezzo un calcio di punizione dalla sinistra. Anselmo respinge. Berruti calcia ma il pallone finisce alto sulla traversa. La Cairese con assenze importanti – Galli, Anselmo, Poggi per citarne alcuni – patisce un Albenga in stato grazia.

28′ Raddoppio Albenga! Thomas Graziani! Costantini serve Gabriel Graziani che alza la testa e fa partire un filtrante per il gemello Thomas. Il numero “7” punta la porta e col destro porta gli ingauni sul doppio vantaggio.

27′ Anselmo sulla sinistra va verso la porta e prova a calciare. La deviazione del difensore fa terminare la palla placidamente tra le braccia di Moraglio.

23′ La Cairese non molla, anche se la conclusione di Nonnis finisce fuori dallo specchio e non impensierisce Radu. Nel frattempo, nulla di grave per Babliuk che riprende a giocare.

22′ Scontro di gioco tra Babliuk e Sogno. L’attaccante argentino viene ammonito. Soccorsi per Babliuk.

19′ Vantaggio Albenga con Gibilaro! Cross dalla sinistra. La ribattuta finisce tra i piedi di Gibilaro che col sinistro da fuori area non lascia scampo a Moraglio.

18′ Ci prova ancora la Cairese. Boveri alto sulla traversa.

15′ La Cairese ora prova a giocare di più. Gioco fermo perché Boveri è rimasto a terra. Il difensore si rialza e riprende la gara.

13′ Primo squillo della Cairese. Sassari si accentra e prova a inquadrare la porta ma la palla finisce alta sulla traversa.

Giunti quasi al decimo del primo tempo, Albenga più propositivo mentre la Cairese gioca in maniera più guardinga nella speranza di trovare poi gli spazi per fare male. L’ex Grandoni, ora nelle fila ingaune, sta cercando spesso l’imbucata verticale per premiare la velocità di Thomas Graziani.

6′ Sogno riceve a centro area solo davanti a Moraglio ma controlla col braccio e l’arbitro fischia fallo

2′ Prima occasione per l’Albenga. Gabriel Graziani ci prova ma Moraglio è attento e mette in angolo. Subito dopo su corner, il pallone finisce al limite nei piedi di Costantini. La sua conclusione si spegne a lato di pochissimo. L’Albenga parte forte.

1′ Ingresso in campo in una cornice spettacolare con le numerose bandierine bianconere dei tifosi di casa. Si parte! Albenga incaricato del calcio di inizio.

Fra pochi istanti il fischio di inizio. Grande pubblico al “Riva” per la sfida tra le regione di questo inizio di campionato.

Squadre in campo per il riscaldamento

La cronaca

Albenga: 1 Radu, 2 Gibilaro, 3 De Benedetti, 4 Grandoni, 5 Scarrone, 6 Gargiulo, 7 Graziani T, 8 Graziani G, 9 Sogno, 10 Costantini, 11 Anselmo. A disposizione: 12 Scalvini, 13 Barisone, 14 Garibbo, 15 Favara, 16 Dagnino, 17 Mariani, 18 Beluffi, 19 Carballo, 20 De Sousa. Allenatore: Buttu.

Cairese: 1 Moraglio, 2 Prato, 3 Nonnis, 4 Boveri, 5 Tona, 6 Facello, 7 Berruti, 8 Berretta, 9 Sassari, 10 Fabbri, 11 Babliuk. A disposizione: 12 Ghizzardi, 13 Brignone, 14 Briano, 15 Mata, 16 Fontana, 17 La Rosa, 18 Diamanti, 19 Chiarlone, 20 Saviozzi. Allenatore: Alessi.

Arbitro: Luca Rosini di Livorno. Assistenti: Luca Degiovanni di Novi Ligure e Nicola Storace di Novi Ligure.

Bastano i numeri per descrivere l’importanza della partita in scena allo stadio “Annibale Riva” di Albenga. I padroni di casa sono da record: nove vittorie nelle prime nove di campionato. Gli ospiti, invece, sono la seconda forza del torneo e anch’essi sono imbattuti: cinque vittorie e quattro pareggi per la formazione valligiana. Una rivalità storica, come raccontato sulle pagine di Ivg nei giorni scorsi sia lato Cairese (qui l’intervista al giornalista Daniele Siri) sia lato Albenga (qui l’attesa del factotum bianconero Gabriele Patrucco).

Classifica alla vigilia del match

Classifica: Albenga 27; Cairese 19; Imperia 17; Arenzano 16; Campomorone 13; Genova Calcio, Lavagnese, Athletic Club Albaro, Sestrese, Forza e Coraggio e Rivasamba 12; Voltrese e Finale 11; Busalla 9; Angelo Baiardo e Rapallo 8, Taggia 7; Canaletto 6.