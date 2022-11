Eccellenza, Albenga-Busalla LIVE: bianconeri in campo per ritrovare la vittoria

ALBENGA 0 VS BUSALLA 0

4’ Ritmi partita abbastanza contenuti per questi primi minuti di gara, le due compagini si stanno studiando per cercare di affondare nelle rispettive difese

1’ Si comincia, palla agli ospiti

Primo tempo

Albenga. Buon pomeriggio e benvenuti alla cronaca live di Albenga vs Busalla. Partita, sulla carta, molto abbordabile per il club di casa, che sicuramente spenderà molte energie per ritrovare la vittoria: domenica scorsa il primo arresto stagionale nel campo spezzino della Forza e Coraggio, arrivato dopo dieci vittorie consecutive. Sarà una partita molto complicata per gli ospiti, attualmente a -2 punti dalla zona play-out: una vittoria per loro sarebbe vitale per allungare dalla bassa classifica.

Guardando allo storico del match, il club ingauno ha sempre avuto alcune difficoltà ad ottenere i 3 punti: l’ultima vittoria in campionato contro i genovesi risale addirittura alla stagione 2016/2017, vittoria esterna per 1 a 2. Statistiche a parte, i numerosi tifosi già presenti sugli spalti, daranno con il loro caldissimo tifo, una spinta in più ai ragazzi di Buttu.

L’attesa è quasi terminata, ecco le formazioni ufficiali:

Albenga: 1 Radu, 2 Barisone, 3 De Benedetti, 4 Grandoni, 5 Scarrone, 6 Gargiulo, 7 Graziani T, 8 Graziani G, 9 Sogno, 10 Costantini, 11 Anselmo. A disposizione: 12 Scalvini, 13 Gibilaro, 14 Basso, 15 Favara, 16 Garibbo, 17 Beluffi, 18 Carballo, 19 Mariani, 20 De Souza. Allenatore: Buttu.

Busalla: 1 Montaldo, 2 Oliva, 3 Piccardo, 4 Traverso, 5 Bottino, 6 Erroi, 7 Repetto, 8 Ottoboni, 9 Cotellessa, 10 Compagnonie, 11 Gottingi. A disposizione: 12 Fagiano, 13 Massone, 14 Piemontese, 15 Cilia, 16 Raiola, 17 Pintus, 18 Cafferata, 19 Maugeri, 20 Patti. Allenatore: Lanzarone

Terna arbitrale guidata dal signor Davide Ammannati della sezione di Firenze, coadiuvato dai due assistenti Gianluca Lazzaro della sezione di Imperia e Christian Lazzarotti della sezione di Genova.