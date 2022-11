Finale Ligure. Un ottobre ricco di iniziative quello dell’Istituto “Migliorini” di Finale Ligure, tra cui la concretizzazione del gemellaggio con il Liceo “Charles Péguy” di Marsiglia, iniziato alla fine dello scorso anno scolastico. All’iniziativa, inserita nel più ampio progetto Erasmus, hanno preso parte alcuni alunni delle classi 5A e 5C Alberghiero e 5G Ipsia, con l’obiettivo di migliorare la conoscenza della lingua francese e approfondire la cultura e le tradizioni dei nostri cugini d’Oltralpe.

Lo scambio culturale, svoltosi fra il 12 e il 21 ottobre, si è svolto in due fasi: nella prima gli studenti del “Migliorini” si sono recati a Marsiglia per frequentare le lezioni ed esplorare la città guidati dagli studenti del corso BTS Tourisme, nella seconda fase invece gli studenti finalesi hanno ricambiato l’ospitalità organizzando corsi, workshop ed escursioni alla scoperta del territorio ligure.

Tutte le attività si sono svolte in lingua francese e italiana per permettere di esercitare concretamente le competenze linguistiche e culturali, chiave di volta per lo sviluppo di una reale cittadinanza europea.

“Il progetto è stato accolto con entusiasmo da tutti gli alunni e docenti che hanno partecipato alla sua realizzazione – commenta la professoressa Claudia Volpe, ideatrice dell’iniziativa e responsabile della Commissione Erasmus dell’istituto – Questa iniziativa ha inoltre permesso di siglare un accordo di partenariato della durata di cinque anni, mettendo così le basi per continuare questo percorso nella consapevolezza che l’Europa possa diventare sempre più luogo di incontro, di comprensione e di confronto verso l’altro e il mondo che ci circonda”.