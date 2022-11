È il giorno dell’Half Marathon: Savona si prepara “all’invasione” dei podisti

Savona. Ha preso il via pochi minuti fa, alle 9.30, la settima edizione dell’Half Marathon.

Con partenza e arrivo a Savona, la gara podistica agonistica attraverserà il centro savonese: via Paleocapa, via Gramsci, corso Mazzini, via Montenotte, corso Colombo, corso Vittorio Veneto, via Nizza e via Guidobono.

I premi messi in palio sono un piatto e un vaso della ceramica di Albisola e cinque biglietti omaggio per la visita guidata alla Torre del Brandale.

Nell’occasione, l’A Campanassa premierà i vincitori della categoria Family Run (la camminata non competitiva della lunghezza di circa 5 km, specificatamente dedicata alle famiglie), mettendo in palio: per il primo classificato assoluto di categoria un vaso in Ceramica Vecchia Albisola, manifattura Pacetti – Ernan; per il secondo classificato assoluto un piatto in Ceramica Vecchia Albisola, manifattura Pacetti – Ernan.