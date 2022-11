Domenica sera di code in autostrada, 9 km tra Finale e Savona

Autostrade. Pomeriggio e serata di code sull’A10 di ponente. Dalle ore 15 di oggi, domenica 20 novembre, si sono formati incolonnamenti per ben 9 chilometri tra Finale Ligure e Savona.

Il tratto interessato, quello in direzione Italia. Il motivo? I cantieri presenti sull’autostrada.

Anche nella giornata di domani e per tutta la settimana saranno presenti cantieri sulla carreggiata. Qui la mappa aggiornata. Secondo le previsioni di traffico, lunedì sull’A10 bollino rosso in direzione Genova dalle ore 7 alle 13 e dalle 16 alle 19, in direzione Savona dalle 7 alle 10.

A partire dal 7 dicembre e fino alla mattina del 12 dicembre, invece, ci saranno delle modifiche: le tratte autostradali saranno notevolmente alleggerite dai cantieri.