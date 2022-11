Autostrade, domenica e inizio settimana ancora con cantieri e disagi sulla rete ligure

Liguria. Una domenica e una prossima settimana ancora con disagi per la circolazione autostradale sulla rete ligure.

Per la giornata di domani situazione da bollino rosso sulla A26, in entrambe le direzioni, tra le 13 e le 19, per la presenza di cantieri non rimovibili e conseguenti restringimenti e/o scambi di carreggiata lungo le tratte viarie. Tempi di percorrenza superiori alla media nelle altre fasce orarie.

Meglio sulla A10 nel tratto Savona-Genova, con traffico rallentato solo nelle ore mattutine e in direzione del capoluogo ligure anche tra le 16 e le 19.

Per visualizzare i tempi di percorrenza aggiornati delle tratte liguri interessate dai principali cantieri consulta il sito di Autostrade per l’Italia: www.autostrade.it/it/autostrade-per-genova/mappe-viabilita.

Sulle tratte di competenza di Autofiori della A10 e della A6 non mancheranno i cantieri dal 21 al 27 novembre che, in situazioni particolari o in caso di traffico intenso, potrebbero creare rallentamenti o code con un relativo aumento dei tempi di percorrenza.

Si prosegue, quindi, a pieno ritmo con la programmazione degli interventi manutentivi, anche per arrivare ad uno stop in vista delle ormai prossime festività.