Disagi e rallentamenti in A10, veicolo in avaria: 3 km di coda tra Arenzano e Celle

Liguria. Code e rallentamenti sulle autostrade liguri.

In A10 a causa di un veicolo in avaria si registra una coda di 3 chilometri in direzione Savona tra Arenzano e Celle Ligure.

Autostrade per l’Italia segnala inoltre un chilometro di coda tra il bivio A10 e Albisola per lavori, 1 km tra Celle Ligure e Varazze per lavori.

Nel tratto gestito da Autofiori, invece, si registra 1 km di coda tra Finale Ligure e Spotorno in direzione Italia causa lavori.

In A6 è segnalato un veicolo fermo in in carreggiata al chilometro 120+930 tra Bivio A6/A10 Savona e Altare in direzione Torino.