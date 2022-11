Diocesi Savona: il 2 dicembre la messa per santa Barbara, patrona della Marina e dei pompieri

Savona. Venerdì 2 dicembre alle ore 9:30 nella Cattedrale Nostra Signora Assunta il vescovo Calogero Marino presiederà la messa per santa Barbara, martire e patrona, tra gli altri, della Marina Militare Italiana e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che si distinse per l’impegno nello studio e la riservatezza.

La ricorrenza proseguirà alle 10:30 nel piazzale antistante la sede centrale de Comando dei pompieri in via Nizza 35 con l’inaugurazione della scultura monumentale in marmo di Carrara “Corpo e Anima”, realizzata da Antonio Cursano mediante la tecnica della scultomaieutica.

L’artista ha voluto raffigurare in chiave contemporanea il lavoro e l’importanza dei vigli del fuoco con una sorta di gabbia o protezione a forma di vortice, tipo fiamma, che rappresenta le energie e le anime dei pompieri defunti, i quali proteggono lo stemma del Corpo stesso. Seguirà un rinfresco.