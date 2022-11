Diocesi di Savona, il 4 novembre il primo incontro della “Scuola della Parola 2022-2023”

Savona. Venerdì 4 novembre alle ore 21 avrà inizio la “Scuola della Parola 2022-2023”. Quest’anno cambia la sede degli incontri guidati da monsignor Calogero Marino: non sarà più infatti la Cattedrale Nostra Signora Assunta, nel centro storico, ma la chiesa parrocchiale Santa Maria Giuseppa Rossello, in via Loreto Vecchia, nel quartiere Villetta.

Il tema scelto dal vescovo è “‘Cercava di vedere chi era Gesù’ (Lc 19, 3). Figure della ricerca”. Salvo variazioni, gli appuntamenti successivi si terranno il 2 dicembre, 13 gennaio, 3 febbraio, 3 marzo, 14 aprile, 5 maggio e 27 maggio, quest’ultimo in occasione della Veglia di Pentecoste.

È possibile consultare il calendario degli incontri sul sito web della Diocesi di Savona-Noli.