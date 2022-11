Diffamazione aggravata nei confronti della polizia locale di Carcare

Carcare. In seguito ad insulti rivolti al personale di polizia locale, il comando di Carcare di via Brigate Partigiane ha avviato una serie di accertamenti che hanno portato all’identificazione dei responsabili per i quali, scatterà una denuncia, considerato che, anche per frasi a carattere diffamatorio o denigratorio pubblicati attraverso social network, è previsto il reato di diffamazione.

Il comandante, inoltre aveva già dato mandato ad uno studio legale, per intraprendere una azione giudiziaria nei confronti di soggetti che hanno pubblicato sui social, e in altre sedi, messaggi diffamatori.

Secondo gli elementi raccolti a supporto dell’atto giudiziale, sono stati diffusi contenuti e informazioni non corrette, con lo scopo di esporre l’attività degli operatori di polizia locale al pubblico disprezzo.