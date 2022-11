Dal consiglio provinciale via libera per l’affidamento a Sat del servizio rifiuti nel savonese

Savona. Il consiglio provinciale dà il via libera per l’affidamento a Sat come gestore unico del servizio di raccolta rifiuti e igiene urbana. La decisione segue il parere favorevole ottenuto durante l’assemblea dei sindaci savonesi riunita a Palazzo Nervi ieri.

SAT SPA è la Società da tempo individuata come gestore unico in house quale gestore del servizio di gestione integrata dei rifiuti per i Comuni ricadenti nel bacino di affidamento provinciale, ossia di 65 Comuni – dei 69 totali – al netto di Savona e dei tre comuni che fanno parte dell’imperiese, interessando una popolazione residente di 204.067 abitanti. Inoltre, oggi si è voluto sollecitare le Amministrazioni Comunali che non hanno ancora provveduto ad acquisire la quote della Società – meno di 5 enti – a perfezionare e completare gli atti necessari. Il provvedimento di oggi richiama i precedenti tutti e in particolare quelli delle sedute del 28 febbraio 2022.

“Ringrazio il consiglio provinciale attuale e precedenti per essere arrivati a questo traguardo. Con la delibera di ieri inizia il periodo di affidamento transitorio”, ha sottolineato il presindete della Provincia Pierangelo Olivieri.

“Per noi è un punto di partenza. Cerchiamo di essere come Provincia catalizzatori delle richieste dei sindaci”, ha commentato il consigliere provinciale e sindaco di Cairo Lambertini.

Il consigliere Massimo Niero e sindaco di Cisano sottolinea il traguardo raggiunto: “E’ stata una scelta difficile, ora serve responsabilità. Ora scriviamo le regole, chiediamo assoluta trasparenza ed esigiamo di vedere lo statuto. Ora bisogna cancellare ogni tipo di partita politica. Ieri è stato un primo passaggio dopo due anni di lavoro forsennato”.

“Auspichiamo che con Sat si instauri un dialogo“, ha aggiunto il consigliere provinciale Adele Taramasso.

Martedì 15 sarà convocato il gruppo di lavoro composto dagli amministratori per un confronto politico sulla governance.

Inizierà la fase di transizione di 36 mesi in cui saranno definiti tutti gli aspetti per affinare le specificità dei Comuni e acquisendo anche le buone pratiche portate avanti fino ad oggi nei singoli territori. E la Provincia sarà garante nei rapporti tra lo stesso gestore unico e i Comuni del Bacino di affidamento provinciale, con la prosecuzione del gruppo di lavoro ristretto che si è sviluppato a Palazzo Nervi.

Poi seguirà la redazione del nuovo Statuto, con la definizione dei Patti parasociali, la nomina del nuovo Consiglio di amministrazione dell’azienda a partecipazione pubblica.

Al via anche la fase operativa sulla nuova gestione, che prevede l’attuazione del piano industriale condiviso nel corso dell’iter amministrativo: un porta a porta spinto nei piccoli comuni, affiancato da un porta a porta classico, mentre per altre realtà territoriali ci sarà un sistema integrato e modulato con aggregazioni ad accesso controllato, isole ecologiche o ancora campane interrate o semi-interrate ad accesso elettronico, come per Albenga e Alassio. Si tratta di un piano necessariamente flessibile e adattabile alle singole realtà comunali.