Dal 1939 alla Pinacoteca di Savona perché “troppo grande” e ora pronto a tornare a casa: Celle va a “riprendersi” il suo quadro

Celle Ligure. Il paese va a riprendersi il suo quadro del ‘600 che presto farà ritorno, dopo lunghi anni di “esilio”, nella storica Pinacoteca Civica savonese.

Lo ha annunciato con orgoglio il sindaco Caterina Mordeglia a margine di un piacevole incontro fortemente voluto dal Lions Club Celle Varazze “un’opera d’arte del ‘600 che, dal 1939, è custodita in Pinacoteca a Savona perché, nell’allora sede del Comune, non c’era una parete che potesse ospitarla”.

Grandi dimensioni per la tela, quasi 3 metri per 3. Un scena carnevalesca con una maschera in mezzo a bambini festanti.

“È un ritorno importante per il patrimonio del paese, grazie anche all’interessamento della Sovrintendenza che ci ha autorizzato al trasporto della tela che verrà collocata, per essere restaurata, negli spazi rinnovati dell’ex Cinema Giardino dove la cittadinanza potrà seguire tutto il percorso che lo porterà nuovamente a splendere” spiega il primo cittadino.

Il sindaco lo andrà a prendere, insieme a una delegazione di cellesi dal collega Marco Russo che consegnerà l’opera d’arte che, finalmente, tornerà a casa.