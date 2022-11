Da Celle un ritratto inedito di Roberto Maroni: “Veniva qui al mare e partecipava ai tornei in piscina”

Celle Ligure. “Mi ricordo che siamo subito passati al ‘tu’, e mi spiace tantissimo”. Un ritratto inedito e familiare di Roberto Maroni a un giorno dalla prematura scomparsa dell’ex ministro. Lo traccia Maurizio Cerisola, uno dei titolari dei bagni Augustus dove l’esponente della Lega Nord andava spesso, anche perché lo storico stabilimento della famosa “rotonda” è frequentato da un suo caro amico, componente della band soul “Distretto 51”, di Varese, dove Maroni suonava come tastierista.

In questi bagni, dove faceva tappa per ritrovare il musicista, ha trascorso anche un mese di vacanza. “Mi ricordo che spesso lo chiamavano al telefono, si alzava, e andava a parlare in un luogo più appartato. Era un politico impegnato, che onorava il suo dovere, anche quando era in vacanza”.

Maurizio Cerisola ci racconta anche altri aneddoti esclusivi che ricalcano il profilo di una persona straordinariamente simpatica e alla mano. Con tutti. “Sempre con la sua famiglia. Affiatati, in prima fila”. Roberto Maroni aveva partecipato anche al torneo organizzato dai Cerisola che si disputa in piscina: la gara di “Swim Basket”. “Davvero competitivo. Me lo ricordo. Bravissimo. Era stato un momento di vera gara e grande divertimento”. Roberto Maroni e le estati a Celle.

Politico comunque impegnato che sapeva ascoltare la gente, persona semplice, nonostante i suoi incarichi.

Ancora un ricordo che ricalca bene questo aspetto. “Arrivava in spiaggia. Gentile, andava sotto l’ombrellone della prima fila” continua Maurizio “in riva c’era la scorta. Dall’alto della passeggiata, altra sicurezza che, con assoluta discrezione, monitorava da lontano”.