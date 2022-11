Vado Ligure. Un’audizione con la conferenza dei capigruppo regionali “per condividere aggiornamenti e le fortissime preoccupazioni in merito alla vertenza della Sanac di Vado Ligure”. E’ quella richiesta da Filctem Cgil e Femca Cisl di Savona insieme all’Rsu dello stabilimento.

Dopo il presidio per protestare contro “il totale disinteresse del governo” e “chiedere una soluzione dopo 10 anni di crisi” tenutosi questa mattina, dunque, i sindacati chiedono l’interessamento dell’istituzione regionale per la vertenza “che vede coinvolti circa 80 lavoratori e un’azienda che si trova da oltre 9 anni in amministrazione straordinaria sotto la gestione dei commissari”.

Le organizzazioni sindacali vogliono anche segnalare che “il gruppo Sanac è presente sul territorio nazionale con stabilimenti in provincia di Savona , Vercelli, Massa Carrara e Cagliari. Ad oggi non ci sono certezze rispetto alle prospettive produttive del gruppo , mentre si acuiscono le preoccupazioni circa le ricadute occupazionali”.

Per questo motivo “si rende necessario un intervento da parte dell’amministrazione regionale nei confronti del Governo e del Ministero del Made in Italy affinchè si possano trovare soluzioni definitive a questa importante vertenza inserita all’interno di un comparto strategico per l’intero Paese”.