Coppa Liguria. Mallare vs Savona LIVE: i biancoblù provano a ribaltare la vittoria dei “lupi” all’andata

MALLARE 1 (29′ Kadrjia)- SAVONA 0 (andata Savona 1 – Mallare 2)

33′ Bella iniziativa di Cavallaro che si inserisce palla al piede centralmente. La conclusione è però debole e colpisce Montano in uscita.

29′ Mallare in vantaggio! Fallo laterale battuto in area sulla sinistra. La palla carambola al limite dove Kadrjia fa partire un conclusione potente e angolata si infila sotto alla traversa non lasciando scampo a Porta. Gran bel goal!

27′ Quintavalle recupera palla sulla trequarti e prova a trovare l’eurogoal. Tentativo che finisce poco sopra all’incrocio.

24′ Punizione di Caruso da buona posizione. Palla bloccata senza problemi da Porta. Rapido ribaltamento di fronte. Lanzarotti in scivolata prova a superare Montano. Palla in angolo.

Partita avara di emozioni se si esclude il tiro di Lanzarotti qualche minuto fa.

18′ Corner dalla destra di Caruso. Kadrjia colpisce ma sbilanciato, palla fuori.

14′ Tentativo di Quintavalle dalla lunga distanza. Tiro debole e abbastanza a lato per non impensierire Montano.

13′ Savona vicino al vantaggio. Sul ribaltamento di fronte, Lanzarotti calcia al volo dal limiti. Montano prova a respingere con i pugni ma non impatta bene la sfera, che si infrange sulla traversa.

12′ Gillardo prova un coast to coast dalla sua trequarti all’area del Savona. Porta palla fino sul fondo ma viene chiuso bene dalla difesa biancoblù.

10′ Brazzino prova a indirizzare al centro dell’area un calcio di punizione dalla destra. Ne esce uno spiovente che si spegne sulla traversa. Montano in controllo.

6′ Il Savona prova a tenere il possesso del pallone. Il Mallare non pressa alto, preferisce in questa fase non lasciare troppo spazio tra difensori e portiere e provare poi a ripartire.

4′ Gillardo ci prova dalla distanza. Tiro rasoterra che Porta controlla con lo sguardo.

1′ Si parte con sette minuti di ritardo. Mallare in completo rossoblù incaricato del calcio di inizio. Savona con Quintavalle terminale offensivo. Alle sue spalle agisce Cavallaro. Modulo 4-4-1-1.

La partita ritarda qualche minuto per la coltre di fumo provocata dai fumogeni dei tifosi del Mallare.

Clima autunnale al “Corrent” di Carcare. Una lieve pioggia renderà scivoloso il sintetico e quindi aggiungerà difficoltà a una partita tra due squadre che avranno la testa al campionato. Il Savona sta raschiando il fondo del barile – Frumento dixit – e avrebbe forse evitato l’impegno infrasettimanale per concentrarsi su un campionato ancora alla portata ma in cui ogni gara è da sudare. Per il Mallare, che sta faticando non poco nell’altro girone, l’appuntamento da non sbagliare è domenica con l’Aurora. Ma è certo che il passaggio del turno contro il Savona rappresenterebbe un momento storico e di orgoglio per un sodalizio che festeggia i 50 anni di storia.

Primo tempo

Mallare: 1 Montano, 2 Vero, 3 Marenco, 4 Gillardo, 5 Kadrjia, 6 Pistone, 7 Reale, 8 Siri, 9 Branchetti, 10 Caruso, 11 Oliveri. A disposizione: 12 Kadrija, 13 Carella. Allenatore: Alloisio.

Savona: 1 Porta, 2 Antonelli, 3 Fontana, 4 Brazzino, 5 Apicella, 6 Moscino, 7 Dalipi, 8 Marrapodi, 9 Quintavalle, 10 Cavallaro, 11 Lanzarotti. A disposizione: 13 Barbara, 14 Caredda, 15 Brema, 16 Esposito, 17 Matarozzo, 18 Pondaco, 19 Rapetti.

Arbitro: Manuel Rodio di Genova

Mercoledì sera di Coppa Liguria. Il Savona, ridotto ai minimi termini, dovrà cercare di ribaltare la sconfitta dell’andata, match nel quale la squadra rossoblù valbormidese si è imposta 2 a 1 al “Santuario”. Gli striscioni, nonostante le note difficoltà per svolgere gli allenamenti, sono a -4 quattro punti di distanza dal primo posto e imbattuti nel Girone “B”. In difficoltà il Mallare nel Girone “A”, soltanto quattro i punti conquistati fino a oggi in campionato. Il punto sui campionati.