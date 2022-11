Coppa Liguria. Mallare eliminato ma Alloisio non dispera: “Prova di carattere, indicazioni positive per il campionato”

Il Mallare esce dalla doppia sfida contro il Savona sconfitto ma con la consapevolezza di non essere una squadra alla deriva, come si potrebbe pensare guardando al campionato: quattro punti appena e qualche sconfitta particolarmente sonora.

I “lupi” possono contare su alcuni giocatori di ottimo valore, come Caruso e Siri in attacco, e sanno tirare fuori lo spirito battagliero. Con un po’ più di compattezza dietro e maggiore collaborazione in avanti, la formazione di Alloisio può tirarsi fuori dalle zone brutte della classifica. Nella doppia sfida contro gli striscioni hanno pesato i legni colpiti all’andata e alcune super parate di Porta al ritorno.

“Siamo arrivati stanchi a questa partita – afferma l’allenatore rossoblù Andrea Alloisio -. Avevamo soltanto un cambio e mancavano tanti giocatori. Non è scontato arrivare al termine dei supplementari provando a portarla a casa. Siamo stati encomiabili dal punto di vista dell’impegno. Ci sono stati degli errori e certe situazioni non mi sono piaciute però stasera voglio fare i complimenti ai miei ragazzi e al Savona”.

Domenica un derby difficile contro l’Aurora: “Dobbiamo essere una squadra che non molla e che non trova scuse: dobbiamo pedalare. Affrontiamo squadre più esperte di noi. Spero che lo spirito mostrato contro il Savona ci accompagni nelle prossime partite e diventi la nostra forza”.