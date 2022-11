Coppa Italia Promozione, al Corrent è sfida Carcarese – Pietra Ligure: il live

CARCARESE – PIETRA LIGURE 2-0 (15’ Canaparo, 40’ Brignone)

22’ Brignone lascia il posto a Marchisio

19’ Aicardi entra per Fiorenzo

17’ è il turno di Bianchi, esce Brovida

15’ Altro cambio Pietra: Rovere prende il posto di Mehmetaj

14’ Brovida in area per Gamba che stoppa e tenta la semirovesciata, rimpallato

13’ Doppia parata di Delfino su due corner consecutivi, nei il quali il Pietra prova ad accorciare le distanze

5’ Conclusione dalla distanza di Bertoni, Duberti respinge in due tempi

1’ Via alla ripresa, quattro sostituzioni: per il Pietra Ayalas per Varaldo, Szerdy per Puddu; per la Carcarese escono Spozio e Alò per Croce e Bertoni

SECONDO TEMPO

46’ Fine primo tempo

44’ Corner per il Pietra, Mehemetaj di testa manda di poco alto

40’ RADDOPPIO! Gamba dalla sinistra mette in mezzo, Brignone non deve fare altro che infilare in rete

37’ Gran conclusione dalla distanza di Rimassa che fa tremare il palo

27’ Sugli sviluppi di un corner, la palla finisce a Rimassa che dal limite stoppa e tira, ma non c’entra lo specchio

22’ Un rimpallo favorisce Mehmetaj che in area si impossessa del pallone e calcia, conclusione sul fondo

19’ Annullata per fuorigioco la rete di capitan Battuello

17’ azione sulla sinistra della Carcarese, Alò entra in area e serve Canaparo che da posizione ravvicinata prova a punire Duberti sul primo palo, ma il portiere manda in angolo

15’ GOOOOOL! Scambio tra Gamba e Canaparo, quest’ultimo si accentra liberandosi del difensore e calcia alla destra di Duberti

11’ Palla in profondità per Mehmetaj, bravissimo Delfino ad uscire e togliere il pallone all’attaccante ospite

5’ Cross dalla destra, respinto, la palla finisce Alò che dal limite lascia partire il diagonale, conclusione troppo debole per impensierire Duberti

Si parte alle 19:04, Carcarese con casacca biancorossa e pantaloni blu, Pietra in divisa bianca

Carcare. Turno infrasettimanale per Carcarese e Pietra Ligure, questa sera impegnate al Corrent per le semifinali di Coppa Italia. Si gioca alle ore 19, dirige l’incontro Luca Savino di Genova.

Le due formazioni savonesi fanno parte del girone che comprende anche Ospedaletti e Praese. I biancorossi, nello scorso turno, hanno affrontato proprio gli imperiesi vincendo 2 a 0 in trasferta grazie alle reti di Gamba e Alò. Sconfitta di misura, invece, per i ragazzi di Pisano che al De Vincenzi hanno ceduto 1 a 0 contro la corazzata genovese.

Per recuperare il gap e cercare di rimanere in corsa, ai biancocelesti serve quindi una vittoria, si aggiudica la finalissima, infatti, solo la prima classificata del girone. Vittoria che cercherà di conquistare anche la Carcarese per allontanare le avversarie e arrivare alla sfida con la Praese a punteggio pieno.

Per quanto riguarda il campionato, entrambe le squadre sono reduci da un pareggio: domenica i valbormidesi hanno fatto 1 a 1 a Celle, mentre i rivieraschi 3 a 3 con il Soccer Borghetto. Risultati che posizionano la Carcarese al decimo posto in classifica e il Pietra al secondo, a meno due dalla vetta. Spozio & co quindi, questa sera, non avranno per niente un compito facile.

FORMAZIONI

CARCARESE: Delfino, Dematteis, Gavarone, Bonifacino, Spozio, Alò, Canaparo, Prina, Gamba, Brignone, Brovida. A disp.: Giribaldi, Basso, Bianchi, Manfredi, Bertoni, Marchisio, Croce. All. Loris Chiarlone

PIETRA LIGURE: Duberti, Fiorenzo, Ayalas, Corciulo, Rimassa, Mehmetaj, Szerdi, Asteggiante, Ballone, Bolia, Battuello. A disp.: Vernice, Andreetto, Ponzo, Puddu, Vignone, Dovere, Aicardi, Varaldo, Odasso All. Mario Pisano

ARBITRO: Luca Savino di Genova

ASSISTENTI: Davide Botto di Genova e Ayoub Chamchi di Savona