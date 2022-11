Coppa Italia Ju-Jitsu 2022, a Loano oltre 500 atleti da 25 società: 14 ori per i savonesi

Loano. Circa 500 partecipanti provenienti da 25 società di Liguria, Piemonte, Lombardia, Marche, Sardegna e Toscana e 300 persone di pubblico. Sono questi i numeri della due giorni di Coppa Italia di Ju-Jitu svoltisi al PalaGarassini lo scorso fine settimana e organizzati dal comitato regionale Csen Liguria in collaborazione con il neoreferente nazionale della disciplina Gerardo Vallone.

All’evento hanno partecipato il presidente del Coni Liguria Antonio Micillo, il vice sindaco di Loano Gianluigi Bocchio. Tre le società della provincia di Savona: Waza del maestro Igor Ercoli, Athletic Club del maestro Simone Franzino e Kasehhito Millesimo del maestro Franco Carfagna.

Nella due giorni sono state assegnate 100 medaglie d’oro, 90 d’argento e 60 di bronzo.

Il commissario regionale di Csen Liguria Roberto Romano si dice “molto felice di questa Coppa Italia di ju-jutsu 2022, un evento che ha premiato lo Csen che io rappresento in Liguria in veste di commissario regionale. La segreteria nazionale ci ha supportato in modo esemplare ed io ringrazio il mio presidente nazionale Francesco Proietti per tutto quello che ci ha messo a disposizione e per la sua impeccabile capacità nel portare l’ente sempre al primo posto. Lo Csen è il primo ente in Italia riconosciuto dal Coni da molti anni: in Liguria siamo in forte crescita, sia come nuovi affiliati che di tesserati che ogni giorno premiano il lavoro dell’ente. Mi aspetto nel 2023 un aumento consistente di società che si avvicinano a noi per la serietà e professionalità che ci contraddistingue da molti anni”.

CLASSIFICA SOCIETA’

1 EVOLUTION GYM SSD

2 WAZA – SAVONA

3 A.S.D. ATLETIC CLUB – CAIRO MONTENOTTE

4 A.S.D.DOJO RONIN

5 ASD KUMA JU JITSU

6 POLISPORTIVA PRATI FORNOLA

ORI NELLA SPECIALITA’ NE-WAZA DELLE SOCIETA’ SAVONESI

WAZA – Branca Anna

WAZA – Berta Daniell

WAZA – Boccardo Giada

WAZA – De Gioannini Jacopo

WAZA – De Gioannini Niccolo’

WAZA – Viazzo Eleonora

WAZA – Mazzoni Arianna

WAZA – Bencivenga Marco

WAZA – Baccino Livio

ORI NELLA SPECIALITA’ FIGHTING DELLE SOCIETA’ SAVONESI

A.S.D. ATLETIC CLUB – Ciulina Denisa

A.S.D. ATLETIC CLUB – Genta Giorgia

A.S.D. ATLETIC CLUB – Genta Alessia

ORI NELLA SPECIALITA’ A COPPIE ACCADEMIA DELLE SOCIETA’ SAVONESI

A.S.D. ATLETIC CLUB – Lilaj Fabio – Pognesi Lucrezia

A.S.D. ATLETIC CLUB – Genta Alessia – Perrone Riccardo