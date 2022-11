Convegno sul femminicidio a Pietra Ligure, il plauso del Siap: “Investire in servizi sociali adeguati ed efficaci”

Pietra Ligure. “Accogliamo con soddisfazione l’iniziativa messa in campo in data odierna sul territorio ligure dal Questore di Savona sul fenomeno del femminicidio alla presenza del Direttore Centrale della Polizia Anticrimine”. Lo afferma Roberto Traverso, segretario nazionale e regionale di Siap.

“Una piaga sociale che la Polizia di Stato combatte ogni giorno con le esigue risorse umane a propria disposizione anche se non potrà essere sconfitta se sul territorio non si investe in modo concreto e funzionale con servizi sociali adeguati ed efficaci”.

“Servizi sociali che devono essere al centro delle politiche sulla sicurezza messe in campo da chi governa il territorio, a partire dalla Regione Liguria e dai Comuni che devono lavorare ancora moltissimo per creare cultura sociale e soprattutto supporto psicologico e logistico su un argomento delicatissimo visto che molte vittime di violenze hanno ancora timore a denunciarle”.