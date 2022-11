Controlli antidroga ai liceo Bruno di Albenga, i carabinieri sequestrano due bustine contenenti 5,2 grammi di hashish

Albenga. Nel quadro delle iniziative volte alla salvaguardia della sicurezza e del benessere dei giovani, ieri mattina i carabinieri della stazione di Albenga hanno svolto in città mirati servizi di controllo del territorio, soffermandosi in particolare presso alcuni istituti scolastici del centro.

L’attività, condotta con il supporto specialistico del nucleo carabinieri cinofili di Villanova d’Albenga, era diretta non solo al contrasto dell’uso e dello spaccio di stupefacenti, ma aveva anche un fine preventivo, attraverso un servizio visibile e d’impatto con la piena collaborazione dei dirigenti scolastici.

I carabinieri della stazione di Albenga hanno proceduto al controllo di alcune aule e dei bagni del liceo Bruno, alla presenza di una docente incaricata dal dirigente scolastico. Il controllo è avvenuto grazie al cane cinofilo, un pastore belga di nome Pepe che, assistito dal militare conduttore, ha fatto accesso all’interno delle aule dei giovani studenti per un controllo dei locali.

L’attività di controllo dell’unita cinofila, che ha riportato sorpresa e simpatia da parte dei giovani, è durata circa due ore interessando anche i corridoi, le aree comuni ed il cortile interno ed esterno della scuola.

Proprio durante il controllo del cortile esterno, sui marciapiedi sottostanti le finestre delle aule e di alcuni balconi sono stati rinvenuti due involucri in cellophane contenenti hashish rispettivamente per 2,5 e 2,7 grammi cadauno, per complessivi 5,2 grammi, gettati verosimilmente dagli studenti nell’area sottostante per sfuggire al controllo dell’ottimo cane Pepe.

Il servizio, che si è concluso con il sequestro delle sostanza stupefacente ad opera di ignoti, evidenzia come il consumo di sostanze stupefacenti sia attuale anche tra i giovani in età scolare.

Al termine del servizio il dirigente scolastico ha formulato ai carabinieri di Albenga un vivo ringraziamento per la collaborazione e il tempestivo intervento finalizzato soprattutto a scoraggiare i giovani studenti dall’uso delle sostanze stupefacenti in ambito scolastico.