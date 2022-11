Contrasto all’erosione del litorale, a Celle intervento da oltre 4,5 milioni di euro

Celle Ligure. Il Dipartimento nazionale di Protezione civile ha approvato l’elenco degli interventi per la riduzione del rischio di alluvione e del rischio idrogeologico, proposti da Regione Liguria, del valore complessivo di oltre 20,8 milioni di euro, da finanziare tramite il PNRR. Otto i progetti: uno nel genovese, a Cogoleto, due nello spezzino, a Framura e Bolano, uno nel savonese, a Celle Ligure, e quattro nell’imperiese, a Sanremo, Ospedaletti, Ventimiglia e un progetto che riguarda i Comuni di Taggia e Riva Ligure.

“Si tratta di 8 interventi– spiegano il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e l’assessore alla Difesa del suolo Giacomo Giampedrone – che hanno come obiettivo incrementare la resilienza nelle aree colpite da eventi calamitosi, attraverso interventi di difesa del suolo e della costa. Due verranno direttamente gestiti a livello regionale, dalla struttura commissariale per il contrasto del dissesto idrogeologico, mentre gli altri 6 avranno come soggetti attuatori i Comuni. A breve è prevista la firma degli Accordi attuativi, che tra gli altri aspetti e vincoli del PNRR, garantiscono le scadenze: i lavori dovranno inderogabilmente terminare entro il 31 dicembre 2025. Ringraziamo il Dipartimento, con cui abbiamo lavorato senza sosta per concordare questo pacchetto di interventi: se si presentasse l’opportunità di ricevere ulteriori finanziamenti, come Regione Liguria siamo pronti a presentare ulteriori progetti su questo filone strategico, che ci permetterebbero di proseguire nell’imponente opera di messa in sicurezza del territorio che stiamo portando avanti in Liguria”.

Nel Savonese l’intervento è a Celle Ligure e prevede la realizzazione del primo stralcio dell’intervento complessivo di difesa dell’abitato, delle spiagge e delle attività produttive del borgo a seguito della storica mareggiata del 29 e 30 ottobre 2018. Il progetto mira a contrastare l’erosione del litorale, con un ripascimento strutturale delle tre spiagge esistenti, che sarà stabilizzato attraverso la realizzazione di opere fisse in massi naturali. Lo stanziamento complessivo è di 4 milioni e 700 mila euro.