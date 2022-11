Finale Ligure. Continuano gli insoliti avvistamenti di gazze marine: cinque esemplari sono ospiti del porto di Finale Ligure.

Proseguono gli avvistamenti, e le fotografie, a questi volatili tipici dell’Atlantico settentrionale che ogni tanto si spingono a nidificare anche nel Mediterraneo. I primi a notarle erano stati i birdwatchers liguri, di cui 5 anche nel savonese (3 ad Albenga, 1 a Borgio Verezzi, 1 a Finale Ligure).

Gli esemplari adulti possono arrivare fino a 120 metri di profondità, riuscendo a catturare diversi pesci da riportare ai piccoli.

Oltre ai fotografi che hanno voluto immortalare le gazze che nuotano tra le barche ormeggiate in porto, presenti anche Renzo Briano e Paola Pastorino del gruppo Pelagos Lega Navale di Finale: “Non le abbiamo mai viste qui – commenta Renzo Briano -. Difficilmente si vedono nei nostri mari, ed è ancora più incredibile avvistarli nei nostri porti. Qualcuno ha portato delle acciughe e le hanno divorate”.

Federica Bisanti, responsabile Lipu Tigullio a Levante News aveva spiegato: “Questo particolare uccello nordico vive e si riproduce sulle coste e sulle isole dell’Europa nord-occidentale, Groenlandia e America nord-orientale e viene in Italia per svernare nel Mar Mediterraneo. Oltre al numero degli individui anche la specie è rilevante dal punto di vista del monitoraggio degli uccelli migratori svernanti: infatti la Gazza marina è specie protetta, in quanto in Europa ha uno stato di conservazione sfavorevole a causa di sversamenti di petrolio in cui rimane imbrattata e la cattura in reti o altri attrezzi da pesca. Raccomandiamo, quindi, pescatori e imbarcazioni che si imbattessero in questi particolari uccelli marini di starne distanti con le imbarcazioni e soprattutto con le attrezzature da pesca“.