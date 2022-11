Savona. Partito a fine ottobre da Savona Fabry Rock (Fabrizio Buscaglia) prosegue il suo lungo viaggio in moto attraversando in lungo e in largo l’Africa. Ed é una sorta di diario quello stilato da Fabrizio che condivide la sua avventura con i lettori di IVG.it.

Nel suo racconto ecco gli ultimi tre giorni: “Stamattina, dopo varie difficoltà, in città a Man ho prelevato e cambiato un po’ di soldi della Guinea Conakry, riuscendo a non farmi fare la multa dopo che, per una svista, ho imboccato un senso unico. Fortunatamente le mie scuse sono state convincenti. Uscito da Man sono stato fermato 5/6 volte dalla polizia e ho deciso di percorrere una strada che attraversa il parco nazionale di Tai. La strada di 300 km è una pista ed in alcuni punti ci sono grosse difficoltà tecniche dovute ai danni creati dal fango”.

Viaggi e soste come quella nella missione cattolica: “A Tai ho trovato rifugio nella missione Cattolica della Congregazione Maria Consolatrice che è stata fondata da suore Italiane negli anni ’70. Attualmente le suore italiane sono diventate anziane e non sono più presenti qui e tutta la missione è gestita da tre suore Africane che parlano Italiano e si occupano di 23 ragazze che studiano e vivono qui. A breve condividerò gli estremi della missione per poter lasciare una piccola donazione – anticipa Fabrizio – Arrivare qui è difficile e le auto si danneggiano per muoversi in queste strade. Domani mi aspettano 200 km durissimi”.

“Oggi – racconta della nuova giornata di viaggio – è stata la giornata più dura, fino ad ora, in questo viaggio. Stamattina ho salutato le sorelle della missione cattolica di Tai e ho continuato il viaggio verso sud sulla bruttissima pista che costeggia il parco nazionale di Tai. La strada era piena di fango e pozze d’acqua profonde anche un metro e mezzo. Ho superato pendii infangati perdendo più volte il controllo della moto e sono caduto per tre volte”.

“Stremato, dopo 60 km di inferno, ho avuto la fortuna di trovare un’altra missione a Niébé e, poco dopo essere entrato nella mia stanza ha iniziato una pioggia violenta che dura da ore. Purtroppo ho altri 100 km di strada terribile per uscire da questa situazione”, dice Fabrizio.

Condividere con noi fatiche ed entusiasmo del suo viaggio in questo diario di bordo consente a chi non affronterà mai una simile avventura di “vedere” i luoghi: “Questa mattina – continua – sono partito molto presto da Niebe, per affrontare altri 130 km di fango. Avendo piovuto tutta la notte le condizioni del fango erano ancora peggiori di ieri. Ho messo tutta la concentrazione che avevo, per riuscire ad uscire da quell’inferno. Sono caduto due volte perché le pendenze erano troppo estreme e il peso della moto carica era troppo”.

“Fortunatamente un passo alla volta ho raggiunto Grand-Béréby, dove ho incontrato Antonino che ha un albergo da sogno (la Flotte) proprio sull‘oceano Atlantico. Antonino è un viaggiatore overlander 4×4 ma ha viaggiato tanto anche in moto. Molti anni fa ha comprato Africa Twin per raggiungere Capo Nord perché secondo lui è la meta ideale per la moto. Poi ha viaggiato anche in Africa dove lavora, da anni, con le sue attività turistiche alberghiere. Conoscere persone così per me è un arricchimento, perché portano ispirazione nel realizzare i propri sogni e far diventare la passione un lavoro”, conclude.