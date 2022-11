Consiglio comunale Albenga, Ciangherotti: “La maggioranza non ha partorito nulla. Presa in giro per i cittadini”

Albenga. “L’ultima volta ci eravamo visti, in consiglio comunale, a settembre, faceva ancora un gran caldo, invece l’altra sera faceva freddo, eppure il sindaco Riccardo Tomatis, con tutta la sua giunta, sembrava rilassato, come fosse appena tornato, con tutti i suoi accoliti, da una vacanza”.

Inizia così il nuovo attacco da parte del consigliere di minoranza di Forza Italia ad Albenga Eraldo Cinagherotti contro il sindaco Tomatis e la sua giunta. Questa volta, nel mirino, lo svolgimento dell’ultimo consiglio comunale in cui, a detta dell’amministratore forzista, “la giunta non ha partorito nulla”.

“Da settembre all’ultimo consiglio comunale di novembre, – ha spiegato Ciangherotti, – la maggioranza di centrosinistra non ha partorito nulla, a parte un ordine del giorno, che ho votato convintamente, contro l’accorpamento delle redazioni locali di Stampa e Secolo XIX. Insomma, due mesi di immobilismo, con il funzionamento della macchina comunale, per la normale amministrazione, affidato a dirigenti e funzionari”.

“Tutto normale? No, l’immobilismo politico significa mancanza di idee, mancanza di visione e, soprattutto, mancanza di rispetto verso i cittadini, non solo gli ingenui che hanno votato Riccardo Tomatis e soci, ma anche quelli che non l’hanno votato, ed hanno diritto di essere rappresentati da una amministrazione che, siappure inconcludente come la giunta Tomatis continua a dimostrare di essere, abbia almeno la dignità di fare finta di impegnarsi per risolvere i gravi problemi che Albenga, come tutta Italia ha”.

“Evidentemente questa giunta non ha il senso della vergogna e continua a prendere in giro i cittadini. Personalmente questo gioco non mi piace, preferirei confrontarmi sulle scelte, sulle visioni diverse, magari scontrarmi anche duramente sulle idee: scontrarsi sul nulla, oltretutto ostentato nella successione dei punti in discussione in Consiglio comunale, tutte interpellanze dell’opposizione. I fannulloni, ad Albenga, non sono i dipendenti comunali, ma gli amministratori”, ha concluso Ciangherotti.