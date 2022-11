Confcommercio, il passo indietro di Lorenza Giudice: “La cosa giusta per il bene dei soci”. Via libera per Schiappapietra

Provincia. Salvo clamorosi colpi di scena, il 30 novembre prossimo sarà Enrico Schiappapietra a succedere a Vincenzo Bertino alla presidenza di Confcommercio Savona. È quanto si apprende in una lettera diramata agli organi di stampa nella giornata di ieri da parte di Lorenza Giudice, imprenditrice ingauna e referente della delegazione di Confcommercio del ponente candidata – insieme a Schiappapietra – alla realtà rappresentativa delle imprese savonesi che operano nel mercato libero.

Ieri, presso la sede di Confcommercio Savona, si è tenuto un incontro tra i due candidati alla presidenza e alcune fra le categorie più rappresentative. L’obiettivo dichiarato era quello di cercare di trovare una soluzione alla forte divisione. Le divergenze di pensiero tra le due parti, tuttavia, sono rimaste. Di qui la decisione di Giudice di fare un passo indietro: “La volontà di Roma – ha spiegato l’imprenditrice albenganese nel documento -, nella persona del delegato dottor Da Pozzo, ha sempre tenuto un’unica posizione, ovvero quella di richiedere un candidato unico acclamato, obiettivo difficile da raggiungere. Ho proposto di fare entrambi (Giudice e Schiappapietra, ndr) un passo indietro a favore di un terzo candidato condiviso, al rifiuto, come ho detto in molte interviste, ‘si dovrà fare la cosa giusta per il bene dei Soci’ , e ho deciso, in accordo con la sua squadra, che saranno le candidature alla presidenza e alla giunta”.

Una rinuncia, quella di Giudice, che appare quanto meno “forzata” quando ormai mancano pochi giorni all’elezione del nuovo presidente: “Questo – ha aggiunto – permetterà alla nuova gestione una governance senza contraddittorio e fratture. Ringrazio tutti coloro i quali hanno apposto la loro fiducia e augura buon lavoro alla nuova squadra di Confcommercio Savona”. La lettera, inviata anche al presidente uscente Bertino, è stata firmata da Giudice, Michela Rosselli, Letizia Russo, Carlo Maria Balzola, Marco Pesce e Daniele Ziliani.

Dopo 27 anni alla guida di Confcommercio Savona, Vincenzo Bertino cederà il testimone ad Enrico Schiappapietra, presidente regionale del Sindacato Italiano Balneari (Sib) e a sua volta imprenditore balneare e gestore dei Bagni Olimpia di Savona. La (ri)conferma di Bertino nel 2020, tuttavia, aveva fatto molto discutere ed era stata “impugnata” dal suo diretto avversario Fabrizio Fasciolo, che (supportato da alcune categorie economiche) aveva presentato ricorso per ottenere l‘annullamento delle elezioni, avendo Bertino superato il limite dei due mandati. Il collegio arbitrale del tribunale di Savona ha dato ragione ai ricorrenti e dunque ora gli affiliati a Confcommercio “tornano alle urne” per eleggere la loro nuova guida.

Giudice lascia la corsa alla presidenza dopo aver ricevuto oltre 100 firme di appoggio da tutta la provincia di Savona a sostegno delle candidatura. D’altro canto, Schiappapietra si era messo a disposizione “sotto forte spinta del territorio”.

I 27 anni di presidenza di Vincenzo Bertino rappresentano un’epoca, quindi con il nuovo presidente Confcommercio Savona si avvierà inevitabilmente una nuova fase della confederazione.

Secondo Schiappaietra, ormai ad un passo dalla presidenza, “l’unità è fondamentale. Occorrerà lavorare in questo senso, anche con Lorenza Giudice, che rappresenta l’estremo ponente del nostro territorio. Serve una Confcommercio forte, che esca dal palazzo e scenda sul territorio, che recuperi il rapporto diretto con i commercianti, che hanno bisogno di aiuto ‘pratico’. Dobbiamo essere coloro i quali risolvono tutte quelle problematiche che ogni piccola impresa fa fatica ad affrontare da sola: la gestione dei rapporti con le istituzioni, la formazione, l’ottenimento di contributi (che esistono ma spesso non si conoscono), il caro energia e tutta la ‘burocrazia’ che pesa su aziende”.