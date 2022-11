Concorso “Storie di alternanza”, premiati gli istituti Ferraris-Pancaldo di Savona e Patetta di Cairo

Savona. Sono stati consegnati stamattina i premi alle scuole savonesi nell’ambito del concorso “Storie di alternanza” 2022 nella sede della Camera di Commercio Riviere di Liguria di Savona.

A ricevere il premio due studenti dell’Istituto Ferraris Pancaldo di Savona e una studentessa dell’istituto Patetta di Cairo Montenotte. Al primo posto una scuola di La Spezia. I ragazzi del Ferraris Pancaldo hanno presentato l’esperienza in TransMare. L’altra attività, esposta dall’ex alunna del Patetta di Cairo, è stata la progettazione di una casa in 3D.

Hanno partecipato Enrico Lupi, presidente CCIAA Riviere di Liguria, Marco Casarino, segretario generale CCIAA Riviere di Liguria, i docenti e studenti delle scuole premiate.

L’iniziativa è stata promossa dalle CCIAA Italiane e da Unioncamere con l’obiettivo di dare visibilità a percorsi di formazione ITS, di percorsi duali o percorsi PCTO (percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento) elaborati e realizzati con il contributo di docenti e studenti degli istituti tecnici superiori, degli istituti scolastici del secondo ciclo di istruzione, dei centri di formazione professionale con la collaborazione di tutor esterni/aziendali, principalmente su tematiche quali economia circolare e sostenibilità ambientale, transazione digitale, inclusione sociale, turismo, beni culturali, meccatronica e Made in Italy.

Il Concorso prevede due livelli di partecipazione, uno locale, promosso e gestito dalle CCIAA territoriali ed uno nazionale gestito direttamente da Unioncamere. Alla fase nazionale accederanno le prime tre scuole classificate per ciascuna categoria a livello locale. Il concorso prevedeva la realizzazione da parte della scuola candidata di un breve video che racconti un’esperienza svolta in occasione di un percorso di alternanza scuola-lavoro. I video candidati, provenienti da scuole di ciascuna delle province liguri, sono stati valutati da una Commissione locale della CCIAA Riviere di Liguria.

“Abbiamo l’ambizione di riuscire a far dialogare imprese e studenti che si affacciano domani nel mondo del lavoro. È lo spirito di questa progettualità, a cui per la prima volta la nostra Camera di Commercio ha aderito”, ha commentato il presidente Enrico Lupi. “Queste iniziative sono fondamentali per favorire il colloquio tra mondo delle imprese e mondo del lavoro per esprimere le competenze trasversali con l’accesso nella scuola delle imprese e viceversa garantendo una preparazione migliori degli studenti”, ha detto Antonello Armentano, dell’ufficio scolastico provinciale.