Concorso infermieri, l’assessore Gratarola: “Assunzioni per le Asl garantite”

Liguria. “Il percorso per l’assunzione dei 700 infermieri vincitori del bando regionale, la cui graduatoria è stata pubblicata lo scorso settembre, è stato definito e spiegato anche in commissione sanità e non corrisponde al vero che non saranno effettuate le assunzioni annunciate”.

Così l’assessore alla Sanità Angelo Gratarola replica alle dichiarazioni di alcuni consiglieri regionali di opposizione.

L’innesto del personale infermieristico, infatti, è ancora al centro delle polemiche in merito all’effettiva entrata in servizio. Oggi l’intervento della minoranza, nel quale si è parlato dei numeri in Asl 2: “Da qui alla fine dell’anno dovranno essere assunti 161 infermieri, ad ora ne sono stati assunti 128, di questi il 30%, pari a 38 persone circa, sono già in servizio in quella Asl a tempo determinato e verranno semplicemente stabilizzati, con un saldo effettivo, quindi, di soli 90 nuovi infermieri…”.

“Nella prima fase, attualmente in corso, vengono chiamati, nelle tre aree (levante, area metropolitana, ponente) i vincitori dei concorsi – puntualizza Gratarola – Tra coloro che vengono assunti a tempo indeterminato ci sono anche i lavoratori già impiegati (con contratti a termine) nelle Asl e negli ospedali liguri”.

“Ma una volta terminata questa fase, le direzioni generali, nell’ambito di un percorso condiviso con la Regione, provvederanno a individuare l’ulteriore fabbisogno di ogni azienda/ospedale. A questo punto sarà possibile procedere alle ulteriori assunzioni scorrendo la graduatoria che resta valida per due anni dalla data di pubblicazione” conclude l’assessore regionale.

“E’ a dir poco avvilente riunire la Commissione Sanità, audire i rappresentanti delle Asl che hanno riferito la reale situazione e poi leggere ricostruzioni false da parte dei rappresentanti delle opposizioni” rincara Daniela Menini, consigliere regionale della Lista Toti.

“Nel corso della commissione è stato fatto il punto sulle assunzioni a tempo indeterminato che, grazie a un concorso mai organizzato prima, darà occupazione a 700 persone e fondamentale integrazione agli organici di Asl e ospedali liguri. Nessuno dei responsabili delle aziende sanitarie auditi ha mai detto, come sostenuto dai consiglieri dem, che “le stesse Asl avrebbero preferito una gestione territoriale delle graduatorie” invece della scelta di Giovanni Toti “che ha accentrato a sé tutte le valutazioni”, né che “l’organizzazione del concorso, è stata fallimentare”.

“Non solo. Se è vero che tra i vincitori del concorso ci sono alcuni dipendenti già in servizio, questo non inciderà sul numero complessivo di assunzioni determinato, in quanto, una volta terminata la fase dell’assunzione dei vincitori, le direzioni generali, nell’ambito di un percorso condiviso con la Regione, provvederanno a individuare l’ulteriore fabbisogno di ogni azienda/ospedale, scorrendo la graduatoria che resterà valida due anni”.

“Non trovando riscontro alle convinzioni dei consiglieri di opposizione, il discorso si è piuttosto concentrato sull’assegnazione dei nuovi assunti a sedi di lavoro più possibile vicine al luogo di residenza – ribadisce Daniela Menini -. Anche in questo senso dalle Asl e dall’assessore Gratarola sono arrivate ampie rassicurazione, smentendo chi va in giro a fare allarmismo paventando la rinuncia alla graduatoria a chi dovesse rifiutare la destinazione. E’ stato ripetuto ancora una volta che appena saranno completate tutte le assunzioni si potrà procedere per mobilità ad avvicinare a casa il maggior numero possibile di dipendenti”.

“Un’altra secca smentita di ricostruzioni fantasiose che alimentano inutilmente le preoccupazione di un personale che, per la prima volta dopo diversi lustri, vede concretizzarsi un piano straordinario di assunzioni a tempo determinato. L’opposizione parla di mezze verità dell’assessore Gratarola. Le loro invece sono bugie intere” conclude la consigliere regionale.