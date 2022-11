Con un solo punto nascite crollano i parti negli ospedali savonesi: 200 bimbi in meno nel 2021, è fuga fuori provincia

Savona. Con un solo punto nascite attivo, negli ospedali della nostra provincia nascono meno bambini. Lo dimostrano i dati del 2021, anno in cui il reparto maternità del Santa Corona di Pietra Ligure non è stato attivo (ha chiuso i battenti il 9 novembre 2020), mentre ha funzionato a pieno regime quello del San Paolo di Savona, al momento l’unico del savonese. Ma, secondo la bozza del piano regionale, presto la situazione potrebbe invertirsi.

In base a quanto si legge nel documento, infatti, l’idea è di avere nella provincia di Savona un solo punto nascite e di realizzarlo al Santa Corona, in quanto Dea di II livello. Il capoluogo così ne rimarrebbe sprovvisto. Una decisione al momento non definitiva, solo un’ipotesi che ha già scatenato una bufera di polemiche a Savona, in Valbormida e nel Levante, da parte dei sindaci Marco Russo e Paolo Lambertini, delle associazioni e della politica. Mentre soddisfazione è stata espressa dal primo cittadino di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi.

L’appello di riaprire il punto nascite del Santa Corona, infatti, dura da tempo, ma tra proteste e promesse ancora la situazione non è cambiata. Potrebbe farlo con il nuovo piano regionale, se e quando sarà approvato secondo le ultime indicazioni. A quel punto la battaglia non sarà più del ponente, ma si sposterà di qualche decina di chilometri.

Per mettere tutti d’accordo, la soluzione, non ancora scartata dal neo assessore regionale alla Sanità Angelo Gratarola, sarebbe quella di mantenere due punti nascita: uno a Savona e uno Pietra Ligure. A pesare, però, sono la carenza di personale e i numeri: secondo il DM 70 la soglia ottimale per l’esistenza del reparto è di circa 1000 parti, e il minimo è di 500.

I due reparti savonesi non sono mai scesi sotto la soglia dei 500 parti, ma rientrano per poco nei parametri. I numeri, dunque, pare diano ragione alla Regione, ma in questo dibattito bisogna tenere conto di diversi fattori: dalla vicinanza delle strutture ai vari paesi, alle difficoltà viarie del territorio. E soprattutto partire da una considerazione: la presenza di due punti nascite, lo dicono i dati, evita a tante mamme di spostarsi dalla provincia e rivolgersi ad altri ospedali liguri o fuori regione, con tutti i disagi del caso.

I dati: nel 2021 meno 200 parti nel savonese, raddoppiano ad Imperia

Nel 2021, si sono registrati 200 parti in meno negli ospedali savonesi rispetto al 2019 e al 2020. Un numero significativo che, per quanto possa essere influenzato dal calo di natalità a livello nazionale, fa presumere che molte mamme abbiano scelto di rivolgersi altrove per partorire il proprio figlio.

Diverse possono essere le cause: dai disagi autostradali, all’aumento del tempo di percorrenza per raggiungere l’ospedale più vicino. Una corsa, quella per il parto, che a volte può avere breve durata, con il piccolo pronto ad uscire. E quindi avere un centro più vicino può dare maggiore sicurezza alle partorienti, soprattutto in una regione come la Liguria dove la conformità del territorio, la viabilità e le infrastrutture possono allungare di parecchio il cammino verso l’ospedale.

È forse per questo che, soprattutto nel ponente, tante donne – a causa della chiusura del punto nascite del Santa Corona – hanno preferito andare a partorire ad Imperia, dove rispetto al 2019 le nascite sono quasi raddoppiate: dalle 687 di tre anni fa alle 1.208 del 2021, 65 in più rispetto al 2020.

Per quanto riguarda invece il reparto del San Paolo di Savona, negli ultimi 6 anni le nascite sono state in continuo calo, passando dalle 916 del 2015 alle 638 del 2019, per poi tornare ad un trend positivo in concomitanza della chiusura del reparto pietrese: 706 nel 2020 e 952 nel 2021. Numeri però che, come detto, non sono riusciti a compensare quelli raggiunti negli anni precedenti quando entrambi i centri nascita del savonese erano in funzione: nel 2020 infatti i parti totali tra Savona e Pietra Ligure erano stati 200 in più. Dimostrazione, questa, di come una copertura più capillare del territorio spinga le mamme a rimanere in provincia per partorire.

Passando al Santa Corona, infatti, si vede che anche il punto nascite pietrese non è mai sceso sotto i 500 parti (soglia minima per il ministero), seppure siano diminuiti di oltre 100 unità: 655 nel 2015 e 514 nel 2019 (nel 2020 il totale è stato di 462, ma il reparto è stato attivo per soli 10 mesi).

Analizzando i dati, come detto, bisogna tenere conto ovviamente anche del calo di natalità che si è registrato anche nella nostra regione e nel savonese, la provincia più vecchia d’Italia: nel 2012 il tasso di natalità era pari a 7 ora è 5,1, il più basso di tutta la Liguria.

Con un solo punto nascite, dove andranno le mamme a partorire?

Ovviamente dipende dalla città in cui vivono. Nel caso in cui si optasse per l’attivazione del punto nascite solo a Pietra Ligure, i disagi ricadrebbero questa volta sul comprensorio di Savona, il levante e la Valbormida, territori per i quali la distanza si allungherebbe di decine di chilometri. Circa 32 sono quelli che separano il San Paolo dal Santa Corona, oltre 40 invece i chilometri tra Varazze e Pietra Ligure. Mentre i valbormidesi potrebbero arrivare a percorrere fino a 70 km.

La scelta quindi potrebbe essere quella di non rivolgersi al Santa Corona e preferire altri ospedali. Ad esempio l’Evangelico di Voltri o altre strutture genovesi, che già oggi preferiscono quasi 4 varazzini su 5 (su 52 neonati – fino a ieri – nel 2022, ben 39 sono venuti alla luce nella città Lanterna e solo 11 a Savona). Oppure l’ospedale di Mondovì, un’opzione soprattutto per i valbormidesi, alcuni dei quali da tempo decidono di affidarsi a questo nosocomio.

Per quanto riguarda invece il ponente, avere un punto nascite a Pietra Ligure risolverebbe le diverse problematiche con cui hanno avuto a che fare i cittadini in questi due anni di chiusura, evitando – come accaduto negli ultimi mesi – di costringere o comunque invogliare le mamme ad andare all’ospedale di Imperia, dove in un anno i parti sono quasi raddoppiati.