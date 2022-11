Comuni e imprese, in Prefettura la conferenza provinciale sull’impatto del caro energia

Provincia. Nella mattinata odierna, si è tenuta in Prefettura una riunione della Conferenza provinciale permanente – sezione autonomie locali, dedicata all’aumento dei costi energetici e ai gravi effetti che ne conseguono per gli enti locali, i cittadini e le imprese.

All’incontro hanno partecipato, oltre al presidente della Provincia di Savona e al Direttore Generale di ANCI Liguria, i rappresentanti delle amministrazioni comunali di Savona, Quiliano e Vado Ligure nonché della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura “Riviere di Liguria”.

Nel corso dei lavori è stata condotta una complessiva ricognizione delle varie problematiche riscontrate sia circa le tempistiche necessarie all’attuazione delle misure di sostegno previste a favore dei Comuni da una serie di recenti interventi legislativi sia con riferimento alle prospettive, di breve e medio periodo, dei comparti produttivi, i quali devono fare i conti con un crescente calo di fiducia dovuto proprio alle preoccupazioni in ordine all’accesso a prezzi sostenibili all’energia ed alle materie prime.

In relazione al primo aspetto, i rappresentanti delle autonomie locali hanno segnalato l’urgenza – sottesa alla regolare chiusura dei documenti di bilancio – del trasferimento dei contributi stanziati dal decreto legge n. 115/2022, ammontanti per i Comuni liguri a quasi nove milioni di euro, e di quelli previsti dal successivo decreto legge n. 144/2022, il cui riparto dovrà essere effettuato in un prossima seduta della Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali.

Il direttore generale dell’ANCI ha dato, altresì, notizia di una proposta che l’associazione ha avanzato al governo perché valuti la possibilità di dare vita ad un ulteriore impegno finanziario, tramite lo stanziamento nella prossima Legge di stabilità di due canali di finanziamento da destinare ai Comuni e alle Città metropolitane/Province per un importo, rispettivamente, di 860 milioni e di 160 milioni di euro.

Sono state altresì condivise talune linee di indirizzo in ordine ad iniziative già avviate o ancora allo studio nei singoli contesti territoriali, finalizzate al contenimento dei costi energetici, auspicandone un’applicazione quanto più omogenea a tutela dei livelli dei servizi pubblici fruibili dalle collettività interessate.

Il prefetto, raccogliendo le richieste dei presenti, ha garantito infine il proprio intervento nei confronti dei competenti organi centrali per sollecitare la definizione delle procedure di erogazione dei contributi di cui sopra si è detto, anticipando che il Tavolo tornerà a riunirsi periodicamente per mantenere il costante raccordo tra tutte le amministrazioni interessate e condividere tra le stesse le buone pratiche che potranno essere sviluppate in ambito provinciale.