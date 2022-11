Competenza e supponenza

“Ci sono tre cose che non puoi simulare, e sono le erezioni, la competenza e la creatività”. È quanto afferma Douglas Coupland, scrittore e saggista canadese, autore del romanzo “Generazione X” nel quale racconta i giovani degli anni ottanta, gli antesignani dell’invasione massmediale, i primi orfani delle ideologie e delle certezze economiche del capitalismo occidentale. Incredibilmente la sua istantanea di un’epoca oramai così lontana, ben rappresenta diversi aspetti di quella attuale con relative differenze peculiari che però, a mio avviso, affondano le radici in quegli anni per degenerare oggi in patologie non del tutto imprevedibili. Vanno puntualizzati alcuni distinguo: il vangelo di oggi ha una parola definitiva, si è ciò che si simula; l’epoca del virtuale invera la rappresentazione e non si cura di ricercare possibili verità più profonde, la superficialità assurta a regola del quotidiano conduce all’impossibilità di soffermarsi abbastanza da sperare di distinguere la rappresentazione dal rappresentato. La più evidente aberrazione di una simile patologia penso possa riconoscersi nella supponenza, nella saccenza e nella scomparsa dell’imprescindibilità della competenza. A chi importa se quanto incontrato in una delle varie navigazioni da diporto per le onde virtuali di internet sia prodotto da un neurochirurgo di fama mondiale o da Biricchina2000, il criterio di valutazione è oggettivo: il numero di follower. Mi sembra che la sentenza di Maometto: “Se qualcuno afferma che quell’uomo è un saggio forse quell’uomo è un saggio, ma se mille persone lo asseriscono allora di certo quell’uomo è un saggio” (cito a memoria e mi scuso se non testualmente), abbia perso gran parte del suo valore, troppi imbecilli patentati riscuotono un enorme consenso misurato in numero di like!!! Per tornare a Coupland: se è vero che le erezioni non si possono simulare si è pensato bene di ovviare al problema con la chimica, l’erezione diventa un fatto anche se indotto artificialmente, lasciamo a margine considerazioni al riguardo che poco interessano in questa sede. Va detto che, se tale problema non affligge l’attuale “generazione like”, la stessa è tragicamente malata di competenza e creatività

Non intendo avventurarmi in analisi sui grandi sistemi e sui loro protagonisti, preferisco ricondurre la riflessione sul quotidiano di chiunque nel quale è facile incappare in un virus più letale del covid, “un male invincibile”, così già lo definiva Sofocle, l’ignoranza saccente. Una perfetta definizione della patologia in oggetto ce la offre Oscar Wilde: “Ci sono persone che sanno tutto e purtroppo è tutto quello che sanno”. Il saccente ostenta granitiche certezze, io credo che spesso sia l’atteggiamento di persone consapevolmente fragili che si corazzano con questa messa in scena, ma il caso che siano semplicemente stupide non lo si può scartare a priori. In effetti, come afferma Charles Bukowski, le persone intelligenti sono piene di dubbi, mentre le persone stupide sono piene di sicurezza. Il secondo caso, però, lo definirei più come supponenza, questa sì è sicuramente figlia dell’ignoranza e della superficialità, ciò che un tempo era causa di imbarazzo oggi viene esibito con orgoglio, il cafone di ieri è l’onnisciente incompetente di oggi. Qualche esempio? Riporto l’esperienza di un amico cardiologo al quale un paziente, giovane e abile navigatore di siti internet, spiegava come avrebbe dovuto diagnosticare e curare la sua patologia per due inattaccabili ragioni, la prima era l’informazione raccolta in internet e la seconda il fatto oggettivo che il cuore era il suo. Un po’ come se uno solo perché proprietario dell’auto che sa bene accendere e condurre divenga improvvisamente esperto di carburatori e iniettori, magari seguendo un tutorial virtuale. Certo, la situazione contemporanea è grave, ma ricordo quando, ancora studente universitario ma oramai prossimo alla laurea e con diversi esami di storia contemporanea brillantemente superati, mi sentivo deriso da mio padre che pretendeva di conoscere meglio di me la seconda guerra mondiale in quanto vissuta in prima persona, che fossi prossimo alla libera docenza di storia contava molto meno del fatto che lui avesse trascorso due anni in un campo di prigionia inglese in Egitto senza avere la più pallida idea di cosa stesse accadendo nel mondo.

Tornando all’amico cardiologo, mi raccontò di aver così replicato al giovane: “Mi perdoni, ma per quale motivo mi sta dando dell’imbecille?”, mi assicurò che il ragazzo rimase sorpreso e si difese sostenendo di non averlo fatto assolutamente, e lui allora: “Ma come no, se mi ha appena detto che io sto studiando e mi occupo di cardiologia da cinquant’anni e ne so meno di lei che da una settimana legge qualcosa in internet, è evidente che mi reputa un imbecille”, era davvero arrabbiato anche mentre mi riportava il fatto, concluse che allontanò il ragazzo e che ora, non so quanto tempo dopo e quanto l’evento ne fosse responsabile, aveva accettato di andare in pensione. Potremmo allora affermare che il saccente è riconoscibile proprio dall’ostentazione della propria incompetenza della quale non ha consapevolezza alcuna, insomma, è uno stupido orgoglioso della propria ignoranza e superficialità. Aveva certamente ragione Esopo, “Più piccola è la mente più grande la presunzione”, resta però il problema di riconoscere la competenza e non confonderla con saccenza, come fare? Non credo esistano ricette certe, soprattutto se riconosciamo un fondo di verità nelle caustiche affermazioni di Indro Montanelli il quale assicurava che le “case chiuse”, soppresse con la legge Merlin del 1958, fossero “le uniche istituzioni italiane in cui la tecnica venisse rispettata e la competenza riconosciuta.” Un’indicazione di metodo potrebbe suggerire di osservare se le competenze esibite siano settoriali o, caso emblematico di saccenza, il soggetto abbia risposte pronte su ogni argomento, dia consigli anche se non richiesti, con un solo colpo d’occhio pretenda di aver intelligenza di tutto e, forse soprattutto, se non ascolta opinioni altre dalla sua, se le stesse addirittura lo infastidiscano e, ostentatamente, non cambi idea.

Una volta individuati poi, come comportarci? Poveri tuttologi ignoranti, che confondono la propria opinione con gli assi cartesiani dell’universo, tristi egoriferiti autoreferenziali che pur a mento sollevato si osservano l’ombelico, impariamo a non essere aggressivi, il pericolo è di divenirne un’aberrante imitazione, meglio allora il sorriso, rispondere alla spocchia con l’ironia senza dimenticare di cominciare a ridere sempre prima di se stessi. Non sto ipotizzando una cura per la supponenza o uno stimolo a migliorare le competenze, ci basti non essere eccessivamente infastiditi da tanta sapienza. In fondo, se impariamo a sorridere ogni volta che incontriamo l’arroganza di chi in nome della democrazia e dell’uguaglianza esibisce banali e stupide opinioni come equivalenti a cultura e competenza, quel che è certo è che sorrideremo spesso, mi sembra un’utile pre condizione per evitare gastriti e conservare un aspetto sereno e una pelle più giovane. Mi rendo conto di aver trascurato l’aspetto della creatività, buon motivo per una prossima riflessione, intanto possiamo prepararci ascoltando un po’ di pseudo musica contemporanea e gli interventi illuminanti di qualche influencer, magari già preparati al ricorso al ben collaudato sorriso.

Per un Pensiero Altro è la rubrica filosofica di IVG, a cura di Ferruccio Masci, in uscita ogni mercoledì.

