Savona. E’ stata deposta una corona d’alloro al monumento ai caduti questa mattina a Savona.

In piazza Mameli, in occasione, della cerimonia di commemorazione presenti il sindaco Marco Russo, il prefetto Enrico Gullotti, il questore Alessandra Simone, il presidente della Provincia di Savona Pierangelo Olivieri, il vescovo Calogero Marino oltre altri rappresentati istituzionali del territorio oltre le forze armate.

Nel corso della commemorazione per ricordare i caduti, è stato intonato ‘Il Silenzio’. A seguire, un’altra corona d’alloro è stata lanciata in mare in ricordo di tutti i caduti del mare. Quest’ultima cerimonia è stata curata dalla Capitaneria di Porto.

Questa mattina si è svolta anche la tradizionale commemorazione dei defunti a Stella. Al momento di omaggio condiviso presso la tomba di Sandro Pertini il sindaco Andrea Castellini, il prefetto, il questore, il consigliere regionale Bozzano, il presidente della Provincia, i rappresentanti delle istituzioni regionali e l’associazione Pertini.

La commemorazione dei defunti a Stella

La commemorazione dei caduti a Savona

Anche a Celle Ligure si è svolta la cerimonia del 2 novembre. La prima questa mattina alle 11 nel Camposanto del paese, la seconda messa, in programma per il pomeriggio alle 15, nel Cimitero di Sanda, frazione nell’entroterra di Celle. L’amministrazione comunale, insieme alla Croce Rosa e all’Avis, ha ricordato ieri chi non c’è più con un minuto di silenzio e un omaggio floreale per i cari defunti.