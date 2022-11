Come fidelizzare i propri clienti nel 2022

Farsi conoscere da un pubblico più vasto è fondamentale per un business, ma non meno importante è impegnarsi per fidelizzare i clienti esistenti e invogliarli ad acquistare di nuovo. Le aziende che possono contare su un certo numero di clienti affezionati hanno spesso una maggiore stabilità, che permette poi di continuare a crescere. Vediamo dunque alcune strategie da utilizzare per ottenere la fiducia dei propri clienti e farsi scegliere rispetto alla concorrenza.

Offrire ai clienti un’esperienza ottima

Uno dei fattori che spingono i clienti a tornare a scegliere un’azienda rispetto a un’altra è aver avuto in precedenza un’esperienza positiva durante il processo di acquisto. Che si tratti di un commesso cortese e in grado di dare utili consigli, oppure di un sito web intuitivo su cui trovare ciò che si cerca senza perdere tempo, quel che conta è semplificare il più possibile le cose per i clienti. Per distinguersi dalla concorrenza si può poi cercare di andare oltre e far sentire apprezzato e coccolato chi visita il proprio punto vendita fisico oppure online.

Un pensiero in più per chi acquista

Un ottimo modo per ringraziare i clienti che fanno acquisti e lasciare loro un ottimo ricordo è di aggiungere al loro ordine un piccolo pensiero extra, come un biglietto scritto a mano oppure un paio di cioccolatini. Per gli ordini superiori a un certo importo si può offrire inoltre un gadget con il logo del brand, così da rimanere impressi nella mente dei clienti che lo ricevono. In base al tipo di prodotti o servizi di cui l’azienda si occupa si può puntare su borse di tela, tazze personalizzate, chiavette usb, e molto altro ancora. Questi oggetti hanno un costo basso quando ordinati in quantità elevate, e vale la pena investire in un’idea che potrà portare in futuro a tante vendite ripetute.

Sconti e coupon per i clienti abituali

Sconti e promozioni limitate nel tempo sono da sempre un modo efficace per attirare i clienti presso il proprio business. Oltre ai saldi tradizionali, può essere utile dedicare alcune iniziative speciali soltanto ai clienti che hanno già effettuato acquisti, oppure che sono iscritti alla mailing list aziendale. Per i punti vendita fisici basta offrire a chi compra un voucher da utilizzare al prossimo acquisto, mentre per gli e-commerce è possibile inviare una mail ai clienti passati. Dedicare un periodo di sconti esclusivi a chi ha una tessera fedeltà è un’altra maniera per ringraziare i clienti e per farli sentire apprezzati, dando loro la voglia di visitare di nuovo il negozio.

Introdurre un servizio di spedizione

Durante la pandemia, molte persone sono passate agli acquisti online e si sono abituate alla comodità di ricevere i prodotti ordinati direttamente sulla porta di casa. Per le aziende locali con punti vendita fisici può quindi essere conveniente offrire un servizio di spedizione, permettendo ai clienti di effettuare un ordine online senza recarsi per forza in negozio. Nel caso di piccole imprese che si occupano di prodotti alimentari o simili, si può invece valutare se adottare un sistema di consegne a domicilio, utile in particolare per persone anziane o con problemi di mobilità. Ci si mostra in questo modo attenti alle esigenze e alle preferenze dei clienti, rimanendo al passo con le tendenze e con i cambiamenti in atto nel settore commerciale.

Fare degli sforzi in più per offrire ulteriori vantaggi ai clienti può di primo acchito sembrare controintuitivo, ma nel tempo può portare a benefici ben maggiori per l’azienda. Un’esperienza di acquisto positiva e soddisfacente in tutte le sue fasi è un incentivo per i clienti a tornare a fare acquisti, creando così entrate stabili per il business.